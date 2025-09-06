'Clube do Crime das Quintas-Feiras' é mais visto da Netflix no Brasil hoje

O Clube do Crime das Quintas-Feiras alcançou o topo do ranking de filmes mais vistos da Netflix Brasil hoje.

A produção que estreou em 28 de agosto é dirigida por Chris Columbus e adapta o livro homônimo de Richard Osman, publicado em 2020.

A trama se passa em Coopers Chase, uma comunidade de aposentados no interior da Inglaterra.

Quatro moradores — a ex-espiã Elizabeth (Helen Mirren), o sindicalista Ron (Pierce Brosnan), o psiquiatra Ibrahim (Ben Kingsley) e a enfermeira Joyce (Celia Imrie) se encontram todas as quintas-feiras para reabrir casos de assassinato sem solução.

A rotina muda quando um crime verdadeiro ocorre no local, colocando o grupo no centro de uma investigação que envolve segredos antigos, disputas de poder e novas mortes.

O livro, de nome original 'The Thursday Murder Club', foi o romance de estreia mais vendido no Reino Unido naquele ano. O sucesso gerou continuações, com uma quinta parte prevista para 2025.

É esperado, então, que o filme "Clube do Crime das Quintas-Feiras" seja o ponto de partida para uma série. "Isso deve acontecer relativamente rápido", disse Chris Columbus em entrevista a Splash.

Opiniões sobre o filme

Roberto Sadovski, colunista do UOL, destaca que o filme comprova que "um bom mistério não tem idade". Para ele, a produção se diferencia ao apostar em personagens veteranos como força da narrativa.

O filme segue a tradição dos mistérios de assassinato com uma diferença: são quatro investigadores - e não apenas um - mergulhando em casos não solucionados. Eles só fazem não por reconhecimento, e sim para passar o tempo, já que todos são aposentados, recolhidos em uma propriedade no interior da Inglaterra para passar em paz os anos do entardecer de sua vida

Roberto Sadovski, colunista do UOL

Na imprensa internacional, o filme dividiu opiniões. O jornal The Guardian classificou o longa como "entretenimento sólido e estrelado". E o The Washington Post apontou que o roteiro sacrifica parte da profundidade dos personagens ao condensar o material do livro. No Rotten Tomatoes, o filme registra 76% de aprovação da crítica.

O que diz o elenco

Em entrevista a Splash, Ben Kingsley, no papel do psiquiatra Ibrahim, destacou o mistério do filme como ingrediente de sucesso.

A atração de um mistério é a participação do público. Cada pessoa na plateia quer ser o detetive e resolver o crime", teoriza o ator. "O fascínio não vem da brutalidade do assassinato, e sim pela análise forense do crime

Ben Kingsley

Pierce Brosnan, intérprete de Ron, comentou sobre o encontro do elenco.

Foi um verão glorioso, um verão magnífico trabalhando juntos (...) Temos quatro personagens que calham de estar no terceiro ato de suas vidas, talvez exista um quarto ato. Eles têm 70, 80 anos, sem perder sua alegria, sensualidade e companheirismo

Pierce Brosnan

Assista à entrevista: