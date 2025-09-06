Topo

Entretenimento

'Clube do Crime das Quintas-Feiras' é mais visto da Netflix no Brasil hoje

O Clube do Crime das Quintas-Feiras: filme foi o mais visto da Netflix no Brasil em 06 de setembro de 2025 - Reprodução
O Clube do Crime das Quintas-Feiras: filme foi o mais visto da Netflix no Brasil em 06 de setembro de 2025 Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

06/09/2025 16h31

O Clube do Crime das Quintas-Feiras alcançou o topo do ranking de filmes mais vistos da Netflix Brasil hoje.

A produção que estreou em 28 de agosto é dirigida por Chris Columbus e adapta o livro homônimo de Richard Osman, publicado em 2020.

A trama se passa em Coopers Chase, uma comunidade de aposentados no interior da Inglaterra.

Quatro moradores — a ex-espiã Elizabeth (Helen Mirren), o sindicalista Ron (Pierce Brosnan), o psiquiatra Ibrahim (Ben Kingsley) e a enfermeira Joyce (Celia Imrie) se encontram todas as quintas-feiras para reabrir casos de assassinato sem solução.

A rotina muda quando um crime verdadeiro ocorre no local, colocando o grupo no centro de uma investigação que envolve segredos antigos, disputas de poder e novas mortes.

O livro, de nome original 'The Thursday Murder Club', foi o romance de estreia mais vendido no Reino Unido naquele ano. O sucesso gerou continuações, com uma quinta parte prevista para 2025.

É esperado, então, que o filme "Clube do Crime das Quintas-Feiras" seja o ponto de partida para uma série. "Isso deve acontecer relativamente rápido", disse Chris Columbus em entrevista a Splash.

Opiniões sobre o filme

Roberto Sadovski, colunista do UOL, destaca que o filme comprova que "um bom mistério não tem idade". Para ele, a produção se diferencia ao apostar em personagens veteranos como força da narrativa.

O filme segue a tradição dos mistérios de assassinato com uma diferença: são quatro investigadores - e não apenas um - mergulhando em casos não solucionados. Eles só fazem não por reconhecimento, e sim para passar o tempo, já que todos são aposentados, recolhidos em uma propriedade no interior da Inglaterra para passar em paz os anos do entardecer de sua vida
Roberto Sadovski, colunista do UOL

Na imprensa internacional, o filme dividiu opiniões. O jornal The Guardian classificou o longa como "entretenimento sólido e estrelado". E o The Washington Post apontou que o roteiro sacrifica parte da profundidade dos personagens ao condensar o material do livro. No Rotten Tomatoes, o filme registra 76% de aprovação da crítica.

O que diz o elenco

Em entrevista a Splash, Ben Kingsley, no papel do psiquiatra Ibrahim, destacou o mistério do filme como ingrediente de sucesso.

A atração de um mistério é a participação do público. Cada pessoa na plateia quer ser o detetive e resolver o crime", teoriza o ator. "O fascínio não vem da brutalidade do assassinato, e sim pela análise forense do crime
Ben Kingsley

Pierce Brosnan, intérprete de Ron, comentou sobre o encontro do elenco.

Foi um verão glorioso, um verão magnífico trabalhando juntos (...) Temos quatro personagens que calham de estar no terceiro ato de suas vidas, talvez exista um quarto ato. Eles têm 70, 80 anos, sem perder sua alegria, sensualidade e companheirismo
Pierce Brosnan

Assista à entrevista:

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Drama de Jim Jarmusch vence Leão de Ouro do Festival de Veneza

Raul Gil apresenta melhora em quadro e segue estável, diz boletim

MC Carol revela mudança na rotina após perder 54 kg: 'Hoje me sinto viva'

'Clube do Crime das Quintas-Feiras' é mais visto da Netflix no Brasil hoje

Diretor independente Jim Jarmusch triunfa no Festival de Veneza

Atriz da Globo vista em precariedade recebe ajuda para lavar cabelos e casa

Mulher flagrada em 'kisscam' de show do Coldplay pediu divórcio, diz site

Thriller "Fuze" emociona público no Festival de Cinema de Toronto

The Town 2025 começa sob garoa fina e com multidão da Geração Z

Roberta Miranda detona mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'

Bonner faz brincadeira ao vivo sobre saída do JN: 'Eu já tinha falado?'