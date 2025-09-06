Topo

Entretenimento

Virgínia e Vini Jr: Chico e Bárbara decifram o dossiê do suposto namoro

do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/09/2025 05h30

O suposto romance entre Virgínia Fonseca e Vini Jr. ganhou novos contornos com festas, viagens e interações públicas, afirma Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Em setembro, a influenciadora viajou à Espanha e foi vista deixando um iate ao lado de Vini Jr., fato que aumentou a curiosidade dos fãs. A visita ao estádio do Real Madrid e curtidas de fotos também reforçaram a narrativa.

Bárbara Saryne observa que postagens rotineiras de Virgínia — postando no plural, "fomos" —, geram dúvidas sobre a autenticidade do que é mostrado ao público. Ela questiona a construção de uma rotina digital que nem sempre reflete a realidade do momento.

Porque ela cria uma rotina falsa. É isso que aparece nesse momento.Bárbara Saryne

A comentarista também destaca que o histórico de postagens anteriores de Virgínia, especialmente após o fim do relacionamento com Zé Felipe, contribui para o ceticismo dos seguidores sobre o que é exibido nas redes.

Esse FOMOS pra mim pega muito. Porque quando ela se separou do Zé Felipe, ela já tinha postado um FOMOS e no dia seguinte eles se separaram. [...] Então já deu pra perceber que ela mentia nesse FOMOS. Aí agora na festa do Viní e Júnia foi só, né, a confirmação mesmo. Ninguém acredita mais, ela podia parar de fazer o FOMOS.Bárbara Saryne

Bárbara Saryne avalia que, apesar das teorias sobre namoro, o relacionamento pode se resumir a encontros casuais, sem compromisso formal: "um amistoso".

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Entre filmes mais vistos da Netflix: o que fez 'Guerreiras do K-Pop' se tornar tão popular

Virgínia e Vini Jr: Chico e Bárbara decifram o dossiê do suposto namoro

'Cunilíngua é bom demais': 5 frases dos famosos para celebrar o Dia do Sexo

The Rock antes e depois: o mais bombado de Hollywood surpreende com mudança

'Nem todo viandante anda estradas': o poema que virou tema da 36ª Bienal

De 0 a 10: as notas de Sylvester Stallone para os filmes da franquia Rocky

Karol G traz funk, dança sexy e hit em português em show da NFL no Brasil

Taylor Swift no Brasil? Cantora não aparece em jogo da NFL e frustra fãs

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 6/9 a 13/9

Ana Castela canta hino em jogo da NFL com look cheio do estrelas e brilho

'Vale Tudo': a estratégia de Ana Clara para usar e abusar de Leonardo