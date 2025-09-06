Virgínia e Vini Jr: Chico e Bárbara decifram o dossiê do suposto namoro

O suposto romance entre Virgínia Fonseca e Vini Jr. ganhou novos contornos com festas, viagens e interações públicas, afirma Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Em setembro, a influenciadora viajou à Espanha e foi vista deixando um iate ao lado de Vini Jr., fato que aumentou a curiosidade dos fãs. A visita ao estádio do Real Madrid e curtidas de fotos também reforçaram a narrativa.

Bárbara Saryne observa que postagens rotineiras de Virgínia — postando no plural, "fomos" —, geram dúvidas sobre a autenticidade do que é mostrado ao público. Ela questiona a construção de uma rotina digital que nem sempre reflete a realidade do momento.

Porque ela cria uma rotina falsa. É isso que aparece nesse momento. Bárbara Saryne

A comentarista também destaca que o histórico de postagens anteriores de Virgínia, especialmente após o fim do relacionamento com Zé Felipe, contribui para o ceticismo dos seguidores sobre o que é exibido nas redes.

Esse FOMOS pra mim pega muito. Porque quando ela se separou do Zé Felipe, ela já tinha postado um FOMOS e no dia seguinte eles se separaram. [...] Então já deu pra perceber que ela mentia nesse FOMOS. Aí agora na festa do Viní e Júnia foi só, né, a confirmação mesmo. Ninguém acredita mais, ela podia parar de fazer o FOMOS. Bárbara Saryne

Bárbara Saryne avalia que, apesar das teorias sobre namoro, o relacionamento pode se resumir a encontros casuais, sem compromisso formal: "um amistoso".

