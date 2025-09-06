Topo

Casamento de César e Odete, em 'Vale Tudo', será marcado por escândalo

Casamento de Odete e César em "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Casamento de Odete e César em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

06/09/2025 10h47

O aguardado casamento de Odete (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond), em Vale Tudo, promete fortes emoções e não sairá nada como os noivos esperavam.

O que vai acontecer

A cerimônia, realizada na casa de Celina (Malu Galli) e restrita a familiares e amigos próximos, será tomada por tensão. Maria de Fátima (Bella Campos) consegue publicar uma reportagem revelando o passado criminoso de César, incluindo o roubo do quadro de Heleninha. Olavo (Ricardo Teodoro), padrinho de César, recebe a notícia no celular e alerta o amigo, que passa a temer a chegada da polícia.

Conforme os convidados tomam conhecimento da reportagem, César cogita fugir, mas Odete o impede. A poderosa empresária exige que ele enfrente a situação e faz um pronunciamento firme diante de todos, chamando a matéria de mentirosa e afirmando que já acionou seus advogados.

Mais tarde, em um momento reservado, o noivo confessará ter participado do golpe. Odete ficará surpresa. A cena está prevista para ir ao ar na segunda-feira (08).

