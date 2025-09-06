Bruna Biancardi mostra inchaço em boca após espremer espinha: 'Nunca mais'

Bruna Biancardi, 31, revelou aos seguidores o motivo de usar máscara durante o NFL São Paulo Game, na Arena Corinthians, nesta sexta-feira.

O que aconteceu

A influenciadora afirmou que após espremer uma espinha no canto superior de sua boca, seus lábios começaram a inchar, se tornando uma celulite facial. "Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer... E infeccionou, inchou muito e virou uma celulite facial", explicou nos Stories do Instagram.

Dois dias após o início do inchaço, Bruna mostrou a evolução de seus lábios e garantiu que nunca mais espremerá uma espinha. "Hoje é o segundo dia. As fotos são horríveis, mas é pra avisar vocês nunca mais espremerem uma espinha", alertou.

Biancardi também esclareceu que decidiu usar máscara no evento apenas por motivo estético. "Achei melhor (...) isso não é viral, não é transmissível, nem nada do tipo. Mas não queria sair nas fotos parecendo que tinha sido picada por uma abelha de um lado só".