Bruna Biancardi mostra inchaço em boca após espremer espinha: 'Nunca mais'

Bruna Biancardi mostra evolução de sua celulite facial Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

06/09/2025 10h26

Bruna Biancardi, 31, revelou aos seguidores o motivo de usar máscara durante o NFL São Paulo Game, na Arena Corinthians, nesta sexta-feira.

O que aconteceu

A influenciadora afirmou que após espremer uma espinha no canto superior de sua boca, seus lábios começaram a inchar, se tornando uma celulite facial. "Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer... E infeccionou, inchou muito e virou uma celulite facial", explicou nos Stories do Instagram.

Dois dias após o início do inchaço, Bruna mostrou a evolução de seus lábios e garantiu que nunca mais espremerá uma espinha. "Hoje é o segundo dia. As fotos são horríveis, mas é pra avisar vocês nunca mais espremerem uma espinha", alertou.

Biancardi também esclareceu que decidiu usar máscara no evento apenas por motivo estético. "Achei melhor (...) isso não é viral, não é transmissível, nem nada do tipo. Mas não queria sair nas fotos parecendo que tinha sido picada por uma abelha de um lado só".

Bruna Biancardi mostra inchaço na boca após espremer espinha
