Bonner faz brincadeira ao vivo sobre saída do JN: 'Eu já tinha falado?'
William Bonner, 61, comentou novamente, de forma descontraída, sobre sua saída do Jornal Nacional para apresentar o Globo Repórter em 2026.
O que aconteceu
Ao final do noticiário desta última sexta-feira, o jornalista anunciou que sua colega, Renata Vasconcellos entraria de férias e aproveitou para brincar sobre sua saída do programa jornalístico. "Renata vai ter um final de semana maravilhoso, ela está entrando de férias", disse.
Renata acrescentou que logo retornaria, quando William Bonner surpreendeu com a pergunta: "Eu já falei para vocês que no ano que vem vou fazer o Globo Repórter?", brincou.
O jornalista reforçou que ficaria no Jornal Nacional até o final de outubro, e Renata acrescentou: "Espera eu voltar [das férias]", disse a jornalista. "Você vai tirar férias, e eu vou para o Globo Repórter... mas só no ano que vem", recapitulou Bonner.
Após chamar um VT sobre a temática do Globo Repórter desta semana, Renata Vasconcellos ainda brincou: "Você vai participar dessas aventuras todas?", questionou. "Lógico! Pescar, comer peixe...", respondeu o jornalista.
Antes de encerrar o noticiário, ainda em tom de brincadeira, Bonner reforçou o recado: "Boa noite, bom final de semana. Segunda-feira eu estou aqui, a Renata vai estar de férias. Eu vou ficar no Jornal Nacional até o fim de outubro, mas no ano que vem eu vou para o Globo Repórter com Sandra Annenberg. Eu já tinha falado isso?".