Ator de Bridgerton anuncia pausa na carreira e explica motivo
Jonathan Bailey, 37, conhecido por interpretar Anthony na série Bridgerton, anunciou que vai fazer uma pausa na carreira em 2026.
O que aconteceu
O ator, assumidamente gay, disse que pretende focar em seu projeto social The Shameless Fund. O artista criou a instituição de caridade em prol da causa LGBT.
Eu venho trabalhando sem parar faz três anos, o que é incrível e surpreendente. Mas, com tudo que tá acontecendo no mundo agora, eu quero parar de atuar um pouco e só focar no The Shameless Fund. Jonathan Bailey em entrevista a British GQ
Jonathan disse ainda que pretende se esforçar contra leis anti-LGBT. "Pelos próximos meses, eu só quero focar em contratar pessoal e ter certeza de que as pessoas certas estão nos lugares certos."
A gente precisa se esforçar muito para encontrar soluções e, genuinamente, acho que The Shameless Fund é uma delas. Jonathan Bailey
Jonathan Bailey também ficou conhecido por papéis em Wicked e Jurassic World: Recomeço.