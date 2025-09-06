Topo

Ator de Bridgerton anuncia pausa na carreira e explica motivo

Jonathan Bailey, o Anthony de Bridgerton, vai se dedicar à caridade - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

06/09/2025 18h53

Jonathan Bailey, 37, conhecido por interpretar Anthony na série Bridgerton, anunciou que vai fazer uma pausa na carreira em 2026.

O que aconteceu

O ator, assumidamente gay, disse que pretende focar em seu projeto social The Shameless Fund. O artista criou a instituição de caridade em prol da causa LGBT.

Eu venho trabalhando sem parar faz três anos, o que é incrível e surpreendente. Mas, com tudo que tá acontecendo no mundo agora, eu quero parar de atuar um pouco e só focar no The Shameless Fund. Jonathan Bailey em entrevista a British GQ

Jonathan disse ainda que pretende se esforçar contra leis anti-LGBT. "Pelos próximos meses, eu só quero focar em contratar pessoal e ter certeza de que as pessoas certas estão nos lugares certos."

A gente precisa se esforçar muito para encontrar soluções e, genuinamente, acho que The Shameless Fund é uma delas. Jonathan Bailey

Jonathan Bailey também ficou conhecido por papéis em Wicked e Jurassic World: Recomeço.

