Topo

Entretenimento

Aos 60, Elizabeth Hurley surge de biquíni branco e celebra: 'Melhor verão'

Elizabeth Hurley em publicação nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Elizabeth Hurley em publicação nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

06/09/2025 21h09

Elizabeth Hurley, 60, compartilhou uma foto de biquíni em seu perfil no Instagram neste sábado (6), celebrando o fim do verão norte-americano.

O que aconteceu

A foto movimentou as redes sociais. No registro, Elizabeth aparece sentada em um monte de feno, vestindo um biquíni branco com detalhes em correntes douradas. Ela complementou o look com um óculos escuro.

Relacionadas

Filho de Elizabeth Hurley é criticado por explorar a mãe em cenas sensuais

Elizabeth Hurley sobre cena de sexo dirigida pelo filho: 'Fizeram barulho'

Elizabeth Hurley posa nua ao completar 60 anos: 'Traje de aniversário'

Na legenda da publicação, ela foi direta. "Tchau, tchau para o melhor verão", escreveu, completando com um emoji de coração.

Em poucas horas ela já chamou atenção dos fãs. A publicação conta com mais de 30 mil curtidas e diversos elogios nos comentários. "Acredito que você deve ser a mulher de 60 anos mais gostosa do planeta", escreveu um admirador. "Maravilhosa", disse outro.

Nesta semana, Elizabeth prestou homenagens a Giorgio Armani. O estilista italiano morreu na última quinta-feira (4). "Incrivelmente triste em saber do falecimento do lendário Giorgio Armani. Que visionário gentil e encantador… Uma perda verdadeira", escreveu.

Elizabeth Hurley - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Elizabeth Hurley de biquíni branco
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Aos 60, Elizabeth Hurley surge de biquíni branco e celebra: 'Melhor verão'

Raul Gil continua internado, mas melhora a cada dia, diz assessoria

Howie D, do Backstreet Boys, cobra mais que salário mínimo por foto e almoço com fãs

Setlist de Lauryn Hill no The Town: veja músicas de show ao lado de YG e Zion Marley

Travis Scott no The Town: Veja provável setlist do cantor para festival

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 8/9 a 13/9

The Town: organização admite falha e reforça segurança contra sinalizadores

Priscilla se esquiva sobre treta com João Lucas: 'Não vi a entrevista'

Altas Horas de hoje traz Narcisa, Bia do BBB e filha de Belchior Entre convidados

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 8/9 a 13/9

Ator de Bridgerton anuncia pausa na carreira e explica motivo