Aos 60, Elizabeth Hurley surge de biquíni branco e celebra: 'Melhor verão'

Elizabeth Hurley, 60, compartilhou uma foto de biquíni em seu perfil no Instagram neste sábado (6), celebrando o fim do verão norte-americano.

O que aconteceu

A foto movimentou as redes sociais. No registro, Elizabeth aparece sentada em um monte de feno, vestindo um biquíni branco com detalhes em correntes douradas. Ela complementou o look com um óculos escuro.

Na legenda da publicação, ela foi direta. "Tchau, tchau para o melhor verão", escreveu, completando com um emoji de coração.

Em poucas horas ela já chamou atenção dos fãs. A publicação conta com mais de 30 mil curtidas e diversos elogios nos comentários. "Acredito que você deve ser a mulher de 60 anos mais gostosa do planeta", escreveu um admirador. "Maravilhosa", disse outro.

Nesta semana, Elizabeth prestou homenagens a Giorgio Armani. O estilista italiano morreu na última quinta-feira (4). "Incrivelmente triste em saber do falecimento do lendário Giorgio Armani. Que visionário gentil e encantador… Uma perda verdadeira", escreveu.