Ana Paula Minerato relembra romance com 'falido': 'Péssima experiência'

Ana Paula Minerato, 34, afirmou que se arrependeu de dar uma chance a um homem sem dinheiro, que se dizia seu fã.

O que aconteceu

Respondendo alguns seguidores, a modelo garantiu que não ficaria novamente com homens falidos, ao ser questionada se daria chance a "um fã com poucos recursos financeiros, mas um coração gigante". "Já dei chance para um que se dizia fã e que não tinha nada", começou relembrando nos Stories do Instagram.

Ana Paula seguiu afirmando que a relação não deu certo, já que seu companheiro tinha inveja de suas condições financeiras. "Mas, na boa, não dá certo! Eu vivi com a inveja do lado. A pessoa vai te conhecendo e não te admira, te inveja porque quer ser você. Tem coisa pior? Não está escrito na Bíblia que o homem tem que ser o provedor à toa. Quando os papéis se invertem, não dá certo".

Na visão da influenciadora, quando a mulher tem mais sucesso que o homem, corre riscos dentro do relacionamento. "O desejo da mulher está muito ligado a admiração, mas o do homem não. Ele simplesmente não aguenta saber que o tempo passou ele não se tornou nada, e a mulher tá ali voando, estudando ganhando dinheiro, construindo carreira… O cara sabendo que é um m*rda perto da mulher f*da que ele tem, comete traições e até crimes para se sentir mais homem. Lidar com o complexo de inferioridade das pessoas é horrível".

Minerato reafirmou que não ficaria novamente com alguém sem dinheiro. "Certas bolhas não podem se misturar, ainda mais quando em um dos lados falta caráter... Então, baseada na péssima experiência de dar oportunidade a falido, não! Eu não daria chance", finalizou.