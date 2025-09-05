Topo

Vingança contra Jaques? Filipa prova que mudou muito em 'Dona de Mim'

05/09/2025 12h14

Filipa, personagem de Claudia Abreu, começa a tomar novos rumos a partir do capítulo desta sexta-feira (5) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Filipa dá indícios de que quer ter outra postura em relação a Jaques. A atriz comenta com Nina que teme o papel que o cunhado acabou ocupando em sua vida.

Cuidando de sua saúde mental, ela deve cada vez mais ganhar autoridade na mansão. Ainda nesta sexta, Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação.

Samuel confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.

Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Samuel se oferece para ajudar Leo. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

