'Vale Tudo' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

César (Cauã Reymond) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo - Gabriel Vaguel/Globo
César (Cauã Reymond) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo Imagem: Gabriel Vaguel/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

05/09/2025 09h10

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (5) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Consuêlo acusa Aldeíde de pervertida. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman. André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 5400 votos
9,09%
Fábio Rocha/Globo
7,93%
Divulgação/Globo
1,35%
Manoella Mello/Globo
18,11%
Manoella Mello/Globo
4,33%
Fabio Rocha/Globo
1,09%
Fábio Rocha/Globo
12,52%
Marcos Serra Lima/Globo
3,35%
Marcos Serra Lima/Globo
24,70%
Reprodução/Instagram
0,61%
Manoella Mello/Globo
16,91%
Fábio Rocha/Globo
Ver resultado parcial

