'Vale Tudo': a estratégia de Ana Clara para usar e abusar de Leonardo
No sábado (6), Ana Clara vai pensar em um novo plano contra Odete em "Vale Tudo" (Globo).
O que vai acontecer
Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. A estudante ganhou uma segunda chance da empresária, mas ainda assim vai se aproveitar da situação para extorqui-la.
Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete.
Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.
Ainda neste sábado, Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow. A campanha da Paladar faz sucesso. Aldeíde e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.