Tony Ramos e Glória Pires finalizam gravações de 'Se eu Fosse Você 3'

Logo mais, Tony Ramos e Glória Pires estarão juntos novamente para o terceiro filme da franquia Se eu Fosse Você. A dupla finalizou as gravações do longa que tem a direção de Anita Barbosa, com supervisão de Daniel Filho, que dirigiu os dois primeiros filmes da série.

O filme se passa duas décadas depois da última troca de corpos entre Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires), que agora, vivem uma nova fase da vida com a filha Bia (Cleo Pires), agora adulta e casada com Aquiles (Rafael Infante).

Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos completam o elenco.

Se eu Fosse Você 1 foi lançado em 2006 e levou mais de 3,6 milhões de pessoas aos cinemas. A sequência, de 2009, foi uma das maiores bilheterias do cinema nacional, com mais de 6 milhões de espectadores.

A data da estreia de Se eu Fosse Você 3 ainda não foi definida.