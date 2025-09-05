Topo

Entretenimento

Tony Ramos e Glória Pires finalizam gravações de 'Se eu Fosse Você 3'

São Paulo

05/09/2025 16h23

Logo mais, Tony Ramos e Glória Pires estarão juntos novamente para o terceiro filme da franquia Se eu Fosse Você. A dupla finalizou as gravações do longa que tem a direção de Anita Barbosa, com supervisão de Daniel Filho, que dirigiu os dois primeiros filmes da série.

O filme se passa duas décadas depois da última troca de corpos entre Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires), que agora, vivem uma nova fase da vida com a filha Bia (Cleo Pires), agora adulta e casada com Aquiles (Rafael Infante).

Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos completam o elenco.

Se eu Fosse Você 1 foi lançado em 2006 e levou mais de 3,6 milhões de pessoas aos cinemas. A sequência, de 2009, foi uma das maiores bilheterias do cinema nacional, com mais de 6 milhões de espectadores.

A data da estreia de Se eu Fosse Você 3 ainda não foi definida.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Tony Ramos e Glória Pires finalizam gravações de 'Se eu Fosse Você 3'

Pedro Farah, ator de Os Trapalhões e Zorra Total, morre aos 95 anos no Rio

2 pessoas matam Odete? Novos rumos de Vale Tudo indicam dupla de criminosas

Jason Momoa viverá personagem do Brasil em novo 'Street Fighter'

Bruna Marquezine interrompeu intimidade entre Sasha e marido: 'Transando'

Mauricio de Sousa será homenageado na Mostra de Cinema de São Paulo

Charlie Sheen fala abertamente sobre ter feito sexo com homens

Premiê Carney e atores canadenses homenageiam ícone da comédia John Candy no Festival de Toronto

'Essa lista é boa': Galisteu quer Davi, Melody e filho do Gugu na Fazenda

Gloria Groove abre jogo sobre futuro da carreira: 'Me explorar como ator'

Edu Guedes tem nova vitória na Justiça contra ex de Ana Hickmann