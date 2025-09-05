Taylor Swift no Brasil? Cantora não aparece em jogo da NFL e frustra fãs

Taylor Swift, 35, não veio ao Brasil acompanhar o noivo Travis Kelce no jogo de abertura da temporada 2025 da NFL. Apesar da grande especulação da presença em um camarote da Neo Química Arena, a cantora não viajou ao Brasil, entre outros motivos, por questões de segurança, segundo o site americano TMZ.

Início dos boatos: os rumores de que Taylor Swift estaria em solo brasileiro para acompanhar o noivo surgiram com os jornalistas José Renato Ambrósio, da SporTV, e Mariana Spinelli, da GE TV, ambos produtos do Grupo Globo.

ge tv entra no ar 19h no youtube. Nosso Zé Renato ambrosio acabou de confirmar Ta Na Area. é ISSO -- Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) September 5, 2025

Festa dos "Swifties": as redes sociais, instantaneamente, foram tomadas pela euforia dos Swifties. Todo registro em vídeo de um helicóptero descendo na Neo Química Arena era móvito de especulação da chegada da cantora norte-americana.

Ausência no VMA: a Revista People alimentou os boatos da vinda da artista ao jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Charges com publicação sobre a ausência dela no VMA 2025. O evento ocorrerá no próximo dia 7 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos.

Local aonde ela iria ficar: a GE TV chegou a exibir a imagem de dois camarotes antes do início do jogo, em Itaquera, indicando que seriam os possíveis lugares destinados para Taylor Swift.

De acordo com o GE TV, esses serão os camarotes de Taylor para o jogo de hoje! ??? pic.twitter.com/ty6zBMiNul -- Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) September 5, 2025

Cadê ela, gente? O começo do duelo entre kansas City Chiefs e Los Angeles Charges causou a fúria dos fãs da cantora. Afinal, se ela havia vindo ver o jogo, cadê as imagens da cantora na Neo Química Arena.

E agora? Veículo como Folha de São Paulo e O Globo deram a confirmação de que Taylor Swift estaria no Brasil e a caminho da partida. O TMZ, conhecido site gringo, trazia informações de que a equipe de segurança da artista havia a orientado a não viajar para assistir ao jogo.

"Foi apenas uma viagem de dois dias, sem tempo para as famílias se reunirem. Além disso, é seguro dizer que a segurança de Taylor teve um papel na tomada de decisão", diz a publicação norte-americana.

Frustração que fala, né? Mariana Spinelli, que divulgou a informação de que a cantora estava no Brasil, publicou mensagem pedindo desculpas pela notícia equivocada.

Pessoal, a pessoa mais frustrada e triste sou eu. Eu sou fã pra caralho. Me deram a informação e também deram pro Zé Renato. Pessoas importantes nos deram ok, nos confirmaram, gente de logística de camarote. Podem xingar, faz parte, mas JAMAIS é de sacanagem, po -- Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) September 6, 2025

Os boatos da presença de Taylor Swift no Brasil causaram grande frustração nos fãs. Confira a repercussão:

cara o que me deixa mais triste é que muita gente pagou caro no ingresso de ultima hora, após saber da informação pela maior emissora do Brasil que a Taylor viria.... e agora vão jogar na Taylor e quem pagou caro vai se ferrar e daqui 2 dias ngm ta falando mais nisso..... -- LipSwiftie ??? (@Feh_Alves) September 6, 2025