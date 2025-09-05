Topo

Entretenimento

Tati Machado assume o 'Mais Você' nas férias de Ana Maria Braga

São Paulo

05/09/2025 10h52

A jornalista Tati Machado substituirá Ana Maria Braga no Mais Você, exibido pela Rede Globo nas manhãs de segunda a sexta. A veterana apresentadora sai de férias na próxima segunda-feira, 8.

Em comunicado, Tati disse que se sente muito honrada com a escolha. "Estou com borboletas no estômago porque é impossível substituir a insubstituível. Mas me sinto também muito honrada por ter sido escolhida para isso", disse.

Tati completou dizendo que não estará sozinha nessa missão. "Aqui temos uma equipe gigantesca, então, por ter eles, eu me sinto mais tranquila de assumir isso. Estou muito feliz", arrematou.

Outro destaque é a participação de Gil do Vigor, que também estará presente durante as férias de Ana, comentando as novelas da TV Globo.

Ana Maria Braga fica de férias até o dia 26 de setembro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Ritinha de 'História de Amor': o que aconteceu com a atriz Ingrid Fridman?

Samir ganha novos pais? O destino do menino em 'Êta Mundo Melhor!'

Tati Machado assume o 'Mais Você' nas férias de Ana Maria Braga

'Somos diferentes', diz Paolla Oliveira sobre Virginia Fonseca, que será rainha da Grande Rio

Duquesa britânica de Kent morre aos 92 anos

Segredo? A confissão de César após trocar alianças com Odete em 'Vale Tudo'

Audiência com PT é marcada e Jojo Todynho ironiza: 'Parece guerra mundial'

Polícia cumpre mandado na casa de Gato Preto e apreende nova Porsche

'Vale Tudo' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

'Dona de Mim' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

'Êta Mundo Melhor!' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira