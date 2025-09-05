Topo

Entretenimento

De 'Jango' a 'Anos Rebeldes': as obras do documentarista Silvio Tendler

Silvio Tendler foi um dos maiores documentaristas do Brasil - Zulmairir Rocha/UOL
Silvio Tendler foi um dos maiores documentaristas do Brasil Imagem: Zulmairir Rocha/UOL
do UOL

De Splash, em São Paulo

05/09/2025 13h26

O cineasta Silvio Tendler morreu hoje, aos 75 anos. Um dos maiores documentaristas do Brasil, Tendler retratou fragmentos da política brasileira em filmes como "Jango" e "Os Anos JK - Uma Trajetória Política". Ficou conhecido como "cineasta dos sonhos interrompidos", por retratar a ascensão e queda de grandes figuras, e chegou a ser um dos diretores da minissérie "Anos Rebeldes" (Globo).

Conheça os principais trabalhos de Tendler:

"Os Anos JK - Uma trajetória política" (1980) conta a história de Juscelino Kubitschek. Narrado por Othon Bastos, conta com a participação de Tancredo Neves e Magalhães Pinto e vai da estreia de JK na política à perda de seus direitos políticos.

"Jango" (1984) narra o governo de João Goulart, que terminou com uma deposição pelo golpe militar em 1964. Narrada por José Wilker, a obra traz importantes entrevistas com personalidades políticas como Leonel Brizola, Afonso Arinos e Celso Furtado. A trilha sonora é de Milton Nascimento e Wagner Tiso.

"O Mundo Mágico dos Trapalhões" (1981) foi sucesso de bilheteria e levou 1 milhão e 800 mil pessoas aos cinemas. O filme mergulha na vida pessoal e profissional de cada integrante do quarteto, que vivia seu auge à época do lançamento do documentário.

"Castro Alves - Retrato Falado do Poeta" (1998) retrata o poeta jovem, romântico e militante. O documentário mostra como Castro Alves usou a literatura como ferramenta de transformação social, defendendo a abolição da escravatura e a república.

"Milton Santos - Pensador do Brasil" (2001) fala de um dos mais importantes geógrafos e intelectuais brasileiros. O documentário retrata Santos, pensador da globalização, da urbanização e crítico do sistema capitalista, com base na última entrevista concedida por ele, meses antes de sua morte.

"Glauber - O Filme, Labirinto do Brasil" (2003) homenageia o cineasta baiano Glauber Rocha, ícone do Cinema Novo. O documentário mostra sua visão radical de arte e política, sua energia criativa e seu impacto duradouro no cinema brasileiro.

Em "Anos Rebeldes" (1992), Silvio Tendler foi responsável pela criação dos painéis documentais em preto e branco, exibidos ao longo da trama. O cineasta fez uma extensa pesquisa de imagens de época, recortes de jornais e arquivos para compor os painéis. Ele é creditado como diretor, ao lado de Dennis Carvalho e Ivan Zettel.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Edu Guedes tem nova vitória na Justiça contra ex de Ana Hickmann

De 'Jango' a 'Anos Rebeldes': as obras do documentarista Silvio Tendler

Alexandre Correa é condenado a pagar R$ 60 mil por danos morais a Edu Guedes

Morre Silvio Tendler, o 'cineasta dos sonhos interrompidos', aos 75 anos

Chá da morte? Heleninha cai em plano cruel de 2 personagens em 'Vale Tudo'

PVC indica 3 estádios para Virgínia e Vini Jr terem um date

SP receberá edição itinerante de tradicional festival de cinema ambiental

Vingança contra Jaques? Filipa prova que mudou muito em 'Dona de Mim'

Internado, Raul Gil está estável após diverticulite aguda e desidratação

Channing Tatum perde 31 kg para novo filme e mostra antes e depois

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros