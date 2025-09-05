De 'Jango' a 'Anos Rebeldes': as obras do documentarista Silvio Tendler

O cineasta Silvio Tendler morreu hoje, aos 75 anos. Um dos maiores documentaristas do Brasil, Tendler retratou fragmentos da política brasileira em filmes como "Jango" e "Os Anos JK - Uma Trajetória Política". Ficou conhecido como "cineasta dos sonhos interrompidos", por retratar a ascensão e queda de grandes figuras, e chegou a ser um dos diretores da minissérie "Anos Rebeldes" (Globo).

Conheça os principais trabalhos de Tendler:

"Os Anos JK - Uma trajetória política" (1980) conta a história de Juscelino Kubitschek. Narrado por Othon Bastos, conta com a participação de Tancredo Neves e Magalhães Pinto e vai da estreia de JK na política à perda de seus direitos políticos.

"Jango" (1984) narra o governo de João Goulart, que terminou com uma deposição pelo golpe militar em 1964. Narrada por José Wilker, a obra traz importantes entrevistas com personalidades políticas como Leonel Brizola, Afonso Arinos e Celso Furtado. A trilha sonora é de Milton Nascimento e Wagner Tiso.

"O Mundo Mágico dos Trapalhões" (1981) foi sucesso de bilheteria e levou 1 milhão e 800 mil pessoas aos cinemas. O filme mergulha na vida pessoal e profissional de cada integrante do quarteto, que vivia seu auge à época do lançamento do documentário.

"Castro Alves - Retrato Falado do Poeta" (1998) retrata o poeta jovem, romântico e militante. O documentário mostra como Castro Alves usou a literatura como ferramenta de transformação social, defendendo a abolição da escravatura e a república.

"Milton Santos - Pensador do Brasil" (2001) fala de um dos mais importantes geógrafos e intelectuais brasileiros. O documentário retrata Santos, pensador da globalização, da urbanização e crítico do sistema capitalista, com base na última entrevista concedida por ele, meses antes de sua morte.

"Glauber - O Filme, Labirinto do Brasil" (2003) homenageia o cineasta baiano Glauber Rocha, ícone do Cinema Novo. O documentário mostra sua visão radical de arte e política, sua energia criativa e seu impacto duradouro no cinema brasileiro.

Em "Anos Rebeldes" (1992), Silvio Tendler foi responsável pela criação dos painéis documentais em preto e branco, exibidos ao longo da trama. O cineasta fez uma extensa pesquisa de imagens de época, recortes de jornais e arquivos para compor os painéis. Ele é creditado como diretor, ao lado de Dennis Carvalho e Ivan Zettel.