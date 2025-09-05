Sangramento: personagem querida recebe notícia desesperadora em Dona de Mim

No capítulo de sábado (6), em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. A irmã de Davi é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez.

Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa.

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Yara se insinua para Manuel.

Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


