Samir ganha novos pais? O destino do menino em 'Êta Mundo Melhor!'
Samir começa a ganhar novos rumos no capítulo desta sexta-feira (5), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir. Logo em seguida, Candinho entende sinal de Policarpo de que seu filho está por perto.
No entanto, o destino de Samir deve ser longe do pai verdadeiro. A descoberta de Candinho sobre o paradeiro de seu filho biológico está prevista para acontecer somente no fim da trama.
Também nesta sexta-feira, Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio. Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida.
Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio. Sônia afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro.
Estela decide revelar seu segredo a Dita. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro. Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II.
