Samir ganha novos pais? O destino do menino em 'Êta Mundo Melhor!'

Samir em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Samir em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

05/09/2025 10h58

Samir começa a ganhar novos rumos no capítulo desta sexta-feira (5), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir. Logo em seguida, Candinho entende sinal de Policarpo de que seu filho está por perto.

No entanto, o destino de Samir deve ser longe do pai verdadeiro. A descoberta de Candinho sobre o paradeiro de seu filho biológico está prevista para acontecer somente no fim da trama.

Samir (Davi Malizia) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor' - Léi Rosário/Globo - Léi Rosário/Globo
Samir (Davi Malizia) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor'
Imagem: Léi Rosário/Globo

Também nesta sexta-feira, Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio. Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida.

Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio. Sônia afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro.

Estela decide revelar seu segredo a Dita. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro. Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

