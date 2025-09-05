Topo

Ritinha de 'História de Amor': o que aconteceu com a atriz Ingrid Fridman?

Nuno Leal Maia e Ingrid Fridman: o Assunção e a Ritinha de 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo
Clara Ribeiro

Colaboração para Splash, em São Paulo

05/09/2025 11h08

Intérprete de Ritinha em "História de Amor" (Globo), Ingrid Fridman, 38, largou a TV ainda jovem e escolheu uma carreira longe dos holofotes. Veja a seguir qual foi a profissão escolhida pela ex-atriz mirim e como ela está hoje.

Ingrid Fridman (Ritinha)

Ingrid Fridman ficou conhecida ao viver Ritinha em "História de Amor", novela de sucesso da Globo. Na trama, que está sendo reprisada nas tarde da Globo, ela era filha de Marta (Bia Nunes) e Xavier (Ricardo Petráglia).

Além desse papel, Ingrid atuou em "Quatro por Quatro" (1994) e "Xica da Silva" (1996). Também participou da Escolinha do Professor Raimundo e de um especial da Globo ao lado de Renato Aragão.

Fiquei na TV até os meus 12,13 anos, até que meus contratos acabaram e eu quis tirar umas férias, dar um tempo daquele ritmo intenso. Foi aí que eu decidi me afastar de vez. Ingrid Fridman, ao jornal Extra, em 2015

Ex-atriz Ingrid Fridman com a filha; ao lado, ela no trabalho
Hoje, aos 38 anos, trabalha como advogada em uma empresa multinacional. "Não sinto falta da TV. Nunca tive essa depressão pós-Rede Globo que muitos tiveram. Cheguei a fazer faculdade de jornalismo, pensando em trabalhar como repórter de TV, mas me encontrei mesmo foi no direito. Sou muito feliz e realizada como advogada", pontuou ao Extra.

Discreta, ela prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes. É casada, tem uma filha e mantém seu Instagram fechado.

O último capítulo da reprise de "História de Amor" vai ao ar dia 12 de setembro. A partir dessa data, a faixa Edição Especial de novelas exibirá somente "Terra Nostra".

