Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 6/9 a 13/9

Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo
De Splash, no Rio

05/09/2025 19h00

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Sábado, 6 de setembro

Estela conta sobre seu passado a Dita. Anabela passa mal, e Dirce a leva para o hospital. Olga é contratada para trabalhar na fábrica. Estela afirma a Anabela que ela será curada. Zulma e Samir conhecem Ivete. Quincas convida Zé dos Porcos para ir ao dancing com ele. Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Celso adultera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, para que ninguém reconheça Samir. Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma.

Segunda, 8 de setembro

Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão. Tamires ameaça Francine e Mirtes. Sônia confessa sua paixão por Lauro, e Tobias exige que o médico desfaça a confusão. Tales e Lúcio anunciam que Dita sairá em turnê como rainha do rádio. Olga garante a Araújo e Celso que saberá enganar Asdrúbal. Sabiá captura Ernesto. Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir. Zulma anuncia que Samir será adotado. Estela se desespera ao ver Ernesto no hospital. Dita sofre ao ter que deixar Joaquim para sair em turnê. Samir pede ajuda a Candinho para não ser adotado..

Terça, 9 de setembro

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Estela é apoiada por Celso. Zulma jura vingança contra Celso. Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho. Olímpia confronta Lauro. Sabiá vigia Ernesto, que precisa passar a noite no hospital. Estela revela a Celso que seu amor do passado está no hospital. Aderbal e Marilda recebem Samir.

Quarta, 10 de setembro

Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir. Candinho se preocupa com Samir. Celso conta a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho. Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine. Ernesto foge do hospital, e Estela se desespera. Candinho encontra Ernesto.

Quinta, 11 de setembro

Policarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente. Da delegacia, Ernesto liga para Tamires e pede um advogado. Zé dos Porcos provoca uma confusão e é expulso do dancing. Celso lê carta de Sandra. Sônia beija Lauro, que se irrita com a moça. Maria Divina se esconde na gruta com as galinhas, à espera de Zé dos Porcos. Haydée pede ajuda a Tobias para enviar um presente a alguém especial. Dita afirma a Lúcio que só sairá em turnê se puder levar seu filho Joaquim. Zulma e Zenaide visitam Samir, e Aderbal e Marilda desconfiam. Candinho exige que Ernesto revele o paradeiro de seu filho.

Sexta, 12 de setembro

Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola. Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo. Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão. Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante. Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem.

Sábado, 13 de setembro

Samir pede para levar um amigo para o sítio. Candinho sonda Padre Lucas sobre Marilda e Aderbal. Manoela questiona a decisão de Dita de deixar sua carreira na rádio por conta de Joaquim. Haydée presenteia Lúcio. Sabiá pede Zenaide em namoro. Zulma desconfia quando Samir conta que viajará com a nova família. Mirtes visita Ernesto na delegacia. Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda que encontrou na gruta. Tamires orienta Mirtes a procurar Doutor Paixão para ajudar Ernesto. Asdrúbal provoca um acidente com o carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos. Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin.

