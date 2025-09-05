Topo

Médica e 40 anos mais nova: quem é a mulher de Carlos Alberto

Carlos Alberto e Renata de Nóbrega Imagem: Reprodução/Instagram
05/09/2025 05h30

Renata de Nóbrega, 49, "exibiu" o marido Carlos Alberta de Nóbrega ontem. Ela mostrou o apresentador de sunga, em fotos de 2020.

"Para quem me pergunta ou questiona sobre nossa diferença de idade, eu respondo: casei com um coroa gato ou não? Amo essas fotos e a barba".

Saiba mais sobre ela

Renata é médica, pós-graduada em nutrologia e mãe de dois filhos. No Instagram, ela mostra a rotina diária e ainda apresenta o podcast O Pod é Nosso Saúde.

Ela e Carlos Alberto estão casados desde 2018. Eles se conheceram através dos amigos Lu Barbosa e Roberto Leal, cantor que morreu em 2019.

A médica disse que orou para conhecer alguém como Carlos Alberto. "Eu falei, 'Deus, coloque um homem na minha vida virtuoso, um homem bondoso, sem biotipo, não precisa ser forte, alto, lindo, maravilhoso, jovem. Eu quero que o Senhor coloque o homem que realmente o Senhor acha que é para mim. E eu conheci o Carlos Alberto depois de um mês", contou em vídeo do Instagram.

Em maio, Renata participou de uma homenagem ao marido no Domingão. Na ocasião, ele elogiou a mulher. "Ela não tem vergonha de viver com um homem de 89 anos", disse.

