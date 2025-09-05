Qual a fase da Lua hoje (5)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

A Lua encontra-se em sua fase crescente, período no qual o Sol volta a iluminar gradualmente sua superfície, ainda de forma parcial. Isso ocorre porque, nesse ponto do ciclo, o satélite já deixou o alinhamento da Lua nova e caminha em direção à configuração oposta, que resulta na Lua cheia.

Calendário lunar - setembro de 2025

O ciclo da Lua, conhecido como mês sinódico, tem duração média de 29,5 dias. Entre agosto e setembro de 2025, as fases mais relevantes se darão nas seguintes datas:

Lua crescente - 31 de agosto, às 3h25

Lua cheia - 7 de setembro, às 15h08

Lua minguante - 14 de setembro, às 7h32

Lua nova - 21 de setembro, às 16h54

Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53

Transições lunares

A Lua crescente sucede a fase nova, indicando o aumento progressivo da luminosidade;

Na Lua cheia, o Sol ilumina totalmente a face visível a partir da Terra;

Na minguante, a claridade diminui, preparando o reinício do ciclo;

Na Lua nova, o satélite posiciona-se entre Terra e Sol, tornando-se invisível a olho nu.

Essas mudanças decorrem da relação geométrica entre os três astros e podem ser facilmente acompanhadas em noites de céu limpo.

Particularidades da Lua crescente

Essa etapa está intimamente ligada ao movimento das marés, já que a gravidade da Lua exerce influência direta sobre os oceanos. Durante as fases crescente e cheia acontecem as chamadas marés vivas, marcadas por maior variação entre baixa e alta-mar.

Além disso, estudos apontam que a luz lunar crescente afeta o comportamento de diferentes espécies. Animais noturnos e marinhos, como corais, moluscos, tartarugas e aves migratórias, podem modificar seus padrões de atividade de acordo com o aumento gradual da iluminação.

Aspectos científicos sobre a Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e possui um diâmetro de cerca de um quarto do tamanho do planeta. Sua distância média é de aproximadamente 384.400 km, variando entre 363 mil km (perigeu) e 405 mil km (apogeu), devido à órbita elíptica.

O modo como a luz é percebida varia conforme o hemisfério. No Sul, a parte clara da Lua crescente aparece à esquerda; no Norte, à direita. Essa diferença se deve à posição do observador na Terra.

Outro fenômeno marcante é a rotação síncrona: a Lua leva o mesmo tempo para girar em torno de si mesma e para orbitar a Terra. Por isso, sempre vemos a mesma face, enquanto o lado oposto — muitas vezes chamado, de forma equivocada, de "oculto" — também recebe iluminação solar, mas não é visível daqui sem equipamentos espaciais.

Embora sua gravidade tenha forte impacto sobre os oceanos, não há evidências científicas de que ela seja capaz de influenciar diretamente o corpo humano. Assim, não existe comprovação de que as fases lunares afetem o humor, a saúde ou os ciclos biológicos das pessoas.