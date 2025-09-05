Topo

Pedro Farah, ator de Os Trapalhões e Zorra Total, morre aos 95 anos no Rio

Pedro Farah atuou em Planeta dos Homens e Os Trapalhões - Reprodução/TV Globo
Péterson Neves
do UOL

De Splash, em São Paulo

05/09/2025 16h19

O ator e humorista Pedro Farah, o Farnetto, morreu, na tarde de hoje, aos 95 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada para Splash pelo hospital Copa D'or, de Copacabana (RJ).

"O Hospital Copa D'Or informa, com pesar, o falecimento do Sr. Pedro José Calil Farah na noite de quinta-feira (04) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", informou o hospital, em comunicado enviado à reportagem.

O que aconteceu

Atendimento médico de urgência. Segundo apuração de Splash, Farnetto passou mal em casa, na zona Sul do Rio, e foi internado na emergência do hospital Copa D'or, em Copacabana (RJ).

A morte: o artista ainda teve uma queda de pressão ainda em casa e acabou sofrendo um infarto durante o protocolo de internação. Ele, no entanto, acabou não resistindo e morreu.

Pedro Farah atuou em Planeta dos Homens e Os Trapalhões - Globo/João Miguel Júnior - Globo/João Miguel Júnior
Pedro Farah atuou em Planeta dos Homens e Os Trapalhões
Imagem: Globo/João Miguel Júnior

Pedro Farah fazia acompanhamento médico para tratamento de uma leucemia crônica. Apesar da idade avançada, ele não deixou de trabalhar e, recentemente, participou das gravações de "Um Tio Quase Perfeito", "Minha Vida em Marte" e "Os Farofeiros 2".

Com mais de 70 anos de carreira, Farnetto ficou marcado por seus papéis em Os Trapalhões, Zorra Total e Planeta dos Homens. Ele também somou mais de 30 participações em novelas da Globo.

Pedro Farah será velado no Cemitério do Caju, na manhã deste sábado (6). Em seguida, o corpo seguira para cremação.

