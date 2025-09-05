Paolla Oliveira vence ação contra 'fã' que promovia apostas com sua imagem

Paolla Oliveira venceu um processo contra um "fã" que usava sua imagem para divulgar jogos de azar no Instagram.

O que aconteceu

O "fã" entrou com um processo contra a Meta para reaver sua conta, que havia sido suspensa pelo Instagram. Ele alegava que o perfil, com mais de três milhões de seguidores, homenageava Paolla, e pediu, além da reativação da conta, indenização de R$ 15 mil por danos morais.

Paolla entrou como assistente da Meta no processo, pedindo que a conta continuasse suspensa. Ela afirma que o perfil "explorava comercialmente sua imagem, sem sua devida autorização e em desacordo com seus valores pessoais".

Segundo a atriz, o perfil "feria diretamente os princípios éticos que pautam sua trajetória pública". O conteúdo publicado pela conta também comprometia "cláusulas contratuais que exigem controle rigoroso sobre o uso de sua imagem junto a marcas e parceiros institucionais", defendeu o escritório Isabella Girão Advogados, que representou Paolla no processo.

A juíza Elaine Faria Evaristo, do TJ-SP, julgou a ação do fã improcedente, dando razão a Paolla e ao Instagram. "A imagem é direito garantido pela Constituição Federal, sendo um dos direitos mais caros ao nosso ordenamento jurídico. [...] Este direito é especialmente delicado quando se trata de pessoa pública ou de grande interesse social", escreveu a juíza na decisão.