Paolla Oliveira lembra ataques ao corpo: 'Inferno que se tornou minha vida'

Paolla Oliveira em entrevista Imagem: Reprodução/Youtube
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

05/09/2025 07h00

Paolla Oliveira, 43, comentou sobre as críticas pesadas que recebia ao seu corpo e como lidou com elas.

O que aconteceu

Em entrevista ao videocast "Conversa Vai, Conversa Vem", do O Globo, a atriz comentou o momento em que se posicionou contra. "O inferno que se tornou minha vida. O jeito ruim quando você coloca uma roupa que se sente bonita e não está bonita para os outros. Quando eu ia fazer um trabalho perguntavam quantos quilos eu ia emagrecer. E eu respondia. O carnaval era sobre dieta. Colocaram isso pra mim. Chegou num ponto que falei: se tem que ser assim, não quero mais."

Foi uma crise gigante, muito entendimento. O que me ajudou foi a internet. Esse lugar que é tão complexo... Quando começou esse movimento de mulheres se mostrando, diversidade, fiquei: existe um outro caminho. Paolla Oliveira

A atriz continuou. "Comecei a me reconhecer nesse lugar e falar que devia estar mais de acordo com o que eu penso e não com expectativa dos outros. O ano que comecei isso foi o ano que eu estava com a energia no máximo."

Paolla destacou como se sente ao ouvir de outras mulheres que seu posicionamento as ajudou. "É um misto de responsabilidade, com alegria, felicidade. A gete não pode parar de falar disso porque tem mulheres que precisam ouvir. Vou continuar falando.

Na conversa, Paolla também falou sobre Carnaval, maternidade e o relacionamento com Diogo Nogueira.

