PVC indica 3 estádios para Virgínia e Vini Jr terem um date

O MetLife Stadium pode ser o cenário ideal para um encontro entre Virgínia Fonseca e Vini Jr., avaliou o comentarista esportivo e colunista do UOL PVC, no central splash, do Canal UOL.Os dois vêm sendo shippados após uma curtida do jogador em post da influenciadora.

O comentarista brincou, destacando opções nacionais e internacionais para o suposto casal, citando a proximidade do estádio com a cidade natal de Virgínia como um diferencial.

O MetLife Stadium, eu tava pesquisando, fica só a uma hora e meia de Danbury, em Connecticut, onde nasceu a Virgínia. Então vamos lá. Camp Nou, que é proibido, mas gostoso. Rua Javari, tranquilaça. E o MetLife, que tem Connecticut, pertinho PVC

