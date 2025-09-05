Mauricio de Sousa será homenageado na Mostra de Cinema de São Paulo

Topo

O quadrinista Mauricio de Sousa será o homenageado da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que ocorre entre os dias 16 e 30 de outubro.

O criador da Turma da Mônica receberá o Prêmio Leon Cakoff, que reconhece personalidades que contribuíram para a cultura e o mercado audiovisual.

Segundo a organização do evento, Mauricio será homenageado por "sua trajetória única como artista e pelo impacto de sua obra na formação cultural de diversas gerações".

A cerimônia de premiação ocorrerá durante a abertura do evento, no dia 15 de outubro. No ano passado, o cineasta norte-americano Francis Ford Coppola recebeu a homenagem.

Além do prêmio, a programação da Mostra também contará com a exibição da cinebiografia do artista, "Mauricio de Sousa - O Filme". O longa, que chega aos cinemas brasileiros no dia 23 de outubro, é protagonizado por Mauro Sousa, filho de Mauricio.

Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa, interpretará o quadrinista no filme biográfico
Imagem: Vantoen Pereira Jr.

Com direção de Pedro Vasconcelos, o filme conta a trajetória do quadrinista da infância ao sucesso com a Turma da Mônica. O elenco também conta com nomes como Thati Lopes, Elizabeth Savalla, Emílio Orciollo Neto, Natália Lage e Diego Laumar.

