Mano Brown pede desculpas à Camila Pitanga após chamá-la de 'mulata'

Mano Brown e Camila Pitanga - Reprodução/Youtube
Imagem: Reprodução/Youtube
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

05/09/2025 17h28

Mano Brown utilizou as redes sociais hoje para se retratar com Camila Pitanga e o pai da atriz, Antônio Pitanga, depois de uma declaração feita durante a participação dos dois no podcast Mano a Mano, que tem apresentação do rapper no Youtube.

Durante a entrevista, Brown se referiu a Camila Pitanga como "mulata" e foi corrigido pela atriz. Na ocasião, Pitanga afirmou sua identidade como mulher negra. O episódio repercutiu nas redes sociais e o rapper foi alvo de críticas.

A retratação de Mano Brown veio a público por meio do Instagram. "Quero registrar um sincero pedido de desculpas à família Pitanga, em especial a Antônio e Camila, nossos convidados, pelos transtornos causados pela repercussão do episódio", escreveu.

Na sequência, o rapper assumiu a responsabilidade pelo episódio. "Sabemos que a condução do tema e a forma como o episódio foi divulgado são de total responsabilidade nossa. Reforço que os convidados tiveram uma excelente participação, contribuindo com respeito, sabedoria e generosidade para o debate".

