Karol G traz funk, dança sexy e hit em português em show da NFL no Brasil

Karol G, 34, foi a estrela do show do intervalo do jogo da NFL Kansas City Chiefs e Los Angeles Charges da NFL, na noite de hoje, na Neo Quimica Arena, em São Paulo. A colombiana cantou em português, trouxe hits de sucesso e abusou da sensualidade para ficar marcada na história do segundo jogo de futebol americano em solo brasileiro.

Como foi o show de Karol G no jogo da NFL?

Karol G subiu ao palco do evento de futebol às 21h41 e chamou atenção por ostentar um look trabalhado na cor amarela. Esbanjando carisma e simpatia, a artista cantou em português para alegria do público e sensualizou para um público estimado de 55 mil pessoas.

Karol G começou o show do NFL cantando um FUNK em PORTUGUÊS! pic.twitter.com/sSacYIddeE -- POPTime (@siteptbr) September 6, 2025

Cinco minutos de show com música em português, sucessos e sensualidade: a artista colombina trouxe uma produção grandiosa, abusou das luzes coreografadas e apostou nos hits que a colocaram como uma das cantoras mais conhecidas da América do Sul.

Karol G se apresenta em jogo da NFL Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Quais hits Karol G cantou na Neo Química Arena? A colombiana cantou, dançou e se entregou para apresentar as músicas "Bandida Entrenada" "Latina Foreva", "Si Antes Te Hubiera Conocido" e "Papasito" ao público brasileiro.

O hit "Bandida Entrenada", de Tropicoqueta, embalou o público brasileiros com seus versos em português. A faixa foi produzida pelo duo brasileiro Tropkillaz.