Internado, Raul Gil está estável após diverticulite aguda e desidratação

Raul Gil está internado desde quarta-feira (3) - Reprodução/Record
Raul Gil está internado desde quarta-feira (3) Imagem: Reprodução/Record
do UOL

De Splash, em São Paulo

05/09/2025 11h46Atualizada em 05/09/2025 11h46

Raul Gil, 87, internado desde a noite de terça-feira (3) no Hospital Moriah, em São Paulo, está estável.

O que aconteceu

O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Em boletim médico divulgado ontem, a assessoria do hospital informou que a alta é prevista nos próximos dias.

O apresentador está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT. Ele estava no canal há 14 anos.

Recentemente, lidou com uma polêmica envolvendo sua filha, Nanci Gil, e sua neta, Raquel. Nanci acusou o pai de ter sido ausente em sua criança.

Ele nega as acusações. "Eu não sou nada do que ela falou. Sou o amigo dela, o pai dela e o avô da minha neta. Nunca abandonei", disse. O apresentador acrescentou que sempre ajudou a filha. "O que ela tem, praticamente foi eu que dei", disse em entrevista ao Domingo Espetacular.

