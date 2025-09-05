Chá da morte? Heleninha cai em plano cruel de 2 personagens em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Heleninha (Paolla Oliveira) será alvo de uma armadilha cruel. Entenda a seguir.

O que vai acontecer

A filha de Odete (Debora Bloch) cairá em mais um plano de Maria de Fátima (Bella Campos). Tudo começa após uma discussão acalorada com Celina (Malu Galli). As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

A briga será ouvida por Marina (Fernanda Botelho), empregada da casa. Sem perder tempo, a funcionária leva a fofoca até Fátima, que decide se aproveitar da situação.

Em conluio, as duas montam uma emboscada. Marina coloca gotas de um remédio no chá de Heleninha, que sem desconfiar, bebe tudo. Minutos depois, a artista plástica adormece profundamente na poltrona da sala.

Celina (Malu Galli) encontra a sobrinha desacordada e tenta acordá-la, mas não consegue. Marina, fingindo preocupação, insinua que Heleninha possa ter abusado de remédios.

Marina (Fernanda Botelho) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.