Filho de Gugu relembra briga com mãe e irmãs por herança: 'Realmente doeu'

João Augusto, 23, o filho mais velho de Gugu, afirma que sua família está unida novamente após a briga pela herança do apresentador.

O que aconteceu

A disputa judicial dividiu a família. "Enquanto a gente deu uma separada por causa dessa briga, isso me deixou triste. Meu pai sempre ensinou a gente que a família é tudo para gente. Isso realmente doeu para mim, mas graças a Deus a gente acertou tudo e está todo mundo bem", disse em entrevista à revista Quem.

Agora, ele afirma que a relação voltou a ser como era antes da morte do pai. "Minhas irmãs não moram comigo, moro com minha mãe lá nos Estados Unidos, mas tudo voltou ao normal", diz João.

A reconciliação o ajudou a lidar com o luto. "Todos nós nos amamos, todos nós conversamos, somos uma família novamente. Acho que isso era o que faltava para mim, para eu me sentir confortável, me sentir bem em paz depois da morte do meu pai."

João Augusto está no Brasil para investir na carreira de apresentador. Recentemente, ele foi flagrado aos beijos com Cariúcha numa festa de João Guilherme, filho de Faustão.

Disputa pela herança

Gugu morreu em 2019, e deixou herança para os filhos e sobrinhos. 75% do patrimônio foi destinado aos três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos. Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, não foi citada.

Rose Miriam abriu um processo para ter união estável reconhecida. As gêmeas Sofia e Marina, 21, apoiaram a mãe. João Augusto ficou do lado da tia, Aparecida Liberato, inventariante dos bens.

Em agosto de 2024, ela desistiu do processo. "Comecei a me perguntar: 'Deus, qual o sentido disso tudo?' Provar que fui companheira? Não preciso provar isso para ninguém. Quis por um ponto final para que meus filhos pudessem dar início à vida na divisão do patrimônio que o Gugu deixou com tanto carinho. Foi a melhor coisa que eu fiz", disse ao Fantástico.