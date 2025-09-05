Polícia cumpre mandado na casa de Gato Preto e apreende nova Porsche

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão na casa de Gato Preto.

O que aconteceu

Operação começou por volta das 6h. "Eu estava dormindo e não escutei o 'porradão' na porta", explicou Bia Miranda nos stories. "Achei que era a menina dos cílios, que eu marquei hoje". A operação também foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Confira a íntegra do comunicado no fim do texto.

Foram apreendidos uma Porsche e o celular do influenciador. O veículo não é o que Gato Preto dirigia no acidente no dia 20 de agosto. O mandado foi cumprido por policiais do 15° Distrito Policial (Itaim Bibi).

A primeira Porsche está presa, aí vieram levar a outra. Não faz sentido. E dando risada ainda, [falando sobre] quem vai dirigir o carro, quem não vai. Gato Preto

Gato Preto alega que esse veículo não poderia ser apreendido por não ter relação com o acidente. Questionada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse não dispor de informações para comentar a declaração do influenciador.

Os policiais também vasculharam aparelhos eletrônicos de Bia Miranda. "Eles tinham um mandado e podiam mexer em tudo. Levaram o celular do Samuel, mexeram no meu também, mexeram no meu iPad mas não acharam nada de relevante para eles", disse a influenciadora.

Em seguida, Bia Miranda exibiu as unhas postiças que comprou numa loja online. "Acontece, vou estragar o meu dia por causa disso?", argumentou.

Confira a íntegra do comunicado da SSP:

Policiais civis do 15° Distrito Policial (Itaim Bibi) realizaram, na manhã desta sexta-feira (05), o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa de um envolvido em um acidente de trânsito, ocorrido no dia 20 de agosto. Durante os trabalhos de campo foram apreendidos aparelhos celulares e um automóvel Porsche. As diligências prosseguem visando o total esclarecimento dos fatos e responsabilizações.