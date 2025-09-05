Topo

Ex-casal em 'spin-off' e a mudança de The Rock marcam as fofocas da semana

De Splash, em São Paulo

05/09/2025 05h30

A noite carioca foi palco de um reencontro inesperado: Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntinhos em um restaurante na Gávea, no Rio de Janeiro. O detalhe é que o casal havia terminado o namoro em fevereiro, mantendo o discurso de "amizade madura". Agora, a imagem dos dois lado a lado reacendeu especulações sobre uma possível recaída.

Enquanto isso, em outro canto do mundo, em Veneza, Dwayne Johnson, o 'The Rock', movimentou as redes sociais ao aparecer visivelmente mais magro. O astro de Hollywood, conhecido por sua musculatura impressionante, teria perdido cerca de 30kg e chamou atenção pela transformação física.

A mudança não passou despercebida por Fernanda Braz Soares, do canal Hollywood Forever TV, que opinou sobre os assuntos em vídeo para Splash (assista acima).

Para ela, a nova versão de The Rock contrasta com a imagem de força que ele construiu em toda a carreira: "Os fãs ficaram divididos, porque ele sempre foi sinônimo de músculos e presença física. Ver essa alteração tão drástica gera impacto, é quase como se estivéssemos diante de um outro personagem".

Fernanda Braz Soares explica fofocas da semana

A jornalista Fernanda Braz Soares, do canal Hollywood Forever TV, comanda o quadro de Splash para reagir às notícias dos famosos que repercutiram na semana.

Em vídeos no UOL Flash, Instagram, TikTok e YouTube de Splash, Fernanda traz informações e opiniões bem-humoradas sobre os acontecimentos recentes das celebridades nacionais e internacionais.

Assista às sextas-feiras, nos canais de Splash, a edição completa com as fofocas da semana.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

