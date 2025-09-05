Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Cunegundes (Elizabeth Savala) em "Êta Mundo Melhor" - Léo Rosário/Globo
Cunegundes (Elizabeth Savala) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo
05/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (5) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir. Candinho entende sinal de Policarpo de que seu filho está por perto. Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio. Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela. Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio. Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II. Sônia afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro. Estela decide revelar seu segredo a Dita.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

