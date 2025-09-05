Topo

Entretenimento

'Essa lista é boa': Galisteu quer Davi, Melody e filho do Gugu na Fazenda

do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/09/2025 14h05

Adriana Galisteu quer nomes ousados para o elenco de A Fazenda 17, como Melody, filho do Gugu e Davi Brito. Ela comentou sobre os rumores no podcast Aquecendo o Feno.

Galisteu avalia que a presença de artistas como Melody pode enriquecer o programa, especialmente se mostrarem seus talentos no confinamento.

Eu gosto. Será que ela vai cantar? Aliás, por favor, se você canta e vai participar da Fazenda, cante. Se você dança e vai participar da Fazenda, dance. A gente quer ver isso, né? Eu gosto quando um cantor canta, quando um humorista conta piada.Adriana Galisteu

A apresentadora cita o filho do Gugu João Augusto Liberato como aposta interessante para a edição, ressaltando sua vontade de seguir carreira na TV e a herança de carisma do pai.

Será? Será? Ia ser maravilhoso. Eu acho que ele seria incrível. Até porque ele quer ser um apresentador, né? Ele quer seguir os passos do pai. O pai era desprovido de tabus. Era um cara que se jogava. Um cara que um dia falou pra mim assim... A gente começou a falar de beijo técnico, se eu acreditava em beijo técnico, e eu tasquei um beijo na boca dele. E não tava combinado não. Ele quase morreu, quase caiu duro depois. Eu acho que ele é um cara que deveria aproveitar.Adriana Galisteu

Sobre Davi Brito, Galisteu destaca seu carisma e capacidade de gerar reações intensas, o que considera valioso para a dinâmica do reality.

Ele está em todas as listas... Por que esse homem mexeu tanto com o país? Ele é um cara que aparece na internet falando qualquer coisa, bum, acontece. Que coisa louca, né?
Adriana Galisteu

Ele tem muito hate, mas tem muito carisma. Se não [tivesse], ele não teria ganhado, não seria esse cara que fala aqui na internet e acontece. Eu acho que ele tem seu valor e acho que seria incrível ter ele ali.Adriana Galisteu

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Premiê Carney e atores canadenses homenageiam ícone da comédia John Candy no Festival de Toronto

'Essa lista é boa': Galisteu quer Davi, Melody e filho do Gugu na Fazenda

Gloria Groove abre jogo sobre futuro da carreira: 'Me explorar como ator'

Edu Guedes tem nova vitória na Justiça contra ex de Ana Hickmann

De 'Jango' a 'Anos Rebeldes': as obras do documentarista Silvio Tendler

Alexandre Correa é condenado a pagar R$ 60 mil por danos morais a Edu Guedes

Morre Silvio Tendler, o 'cineasta dos sonhos interrompidos', aos 75 anos

Chá da morte? Heleninha cai em plano cruel de 2 personagens em 'Vale Tudo'

PVC indica 3 estádios para Virgínia e Vini Jr terem um date

SP receberá edição itinerante de tradicional festival de cinema ambiental

Vingança contra Jaques? Filipa prova que mudou muito em 'Dona de Mim'