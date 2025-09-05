Topo

Edu Guedes tem nova vitória na Justiça contra ex de Ana Hickmann

Edu Guedes abriu diferentes processos de danos morais contra Alexandre Correa - Divulgação
Edu Guedes abriu diferentes processos de danos morais contra Alexandre Correa Imagem: Divulgação
Edu Guedes, 51, teve uma vitória em um dos processos que move contra Alexandre Bello Correa, 52, no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O que aconteceu

Alexandre deverá pagar R$ 60 mil ao apresentador. Em junho, ele foi condenado a pagar a indenização. O ex de Ana Hickmann recorreu da decisão, mas o recurso foi negado na última quarta-feira (3).

Ele argumentou que suas declarações sobre Edu Guedes foram "exteriorização de sentimento pessoal". Na decisão, o relator João Francisco Moreira Viegas afirmou: "A exteriorização de sentimentos, ainda que íntimos, não pode servir de escudo para ofensas veiculadas publicamente, sobretudo quando proferidas por indivíduo com notório alcance midiático, potencializando os efeitos lesivos".

O processo se refere a um áudio em que Alexandre Correa fala sobre Ana Hickmann e Edu Guedes. Em mensagem enviada ao jornalista Ricardo Feltrin, ele se denomina "corno", diz que Ana Hickmann "carrega problemas de alcoolismo" e faz afirmações sexualmente explícitas sobre a ex-esposa e o atual marido dela.

Os referidos áudios foram enviados a jornalista que reconhecidamente tem como profissão cobrir a vida dos famosos e revelar as intimidades destes, tornando um produto jornalístico a ser consumido por grande audiência. Relator João Francisco Moreira Viegas

A defesa de Alexandre Correa foi procurada. Este texto será atualizado quando houver resposta.

A defesa de Edu Guedes ressalta que esse não é o único processo. "É importante destacar também que Alexandre Correa recebeu pena de 3 anos de prisão na esfera criminal por delitos contra a honra de Eduardo Guedes", diz nota enviada a Splash.

