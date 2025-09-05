Edu Guedes tem nova vitória na Justiça contra ex de Ana Hickmann

Edu Guedes, 51, teve uma vitória em um dos processos que move contra Alexandre Bello Correa, 52, no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O que aconteceu

Alexandre deverá pagar R$ 60 mil ao apresentador. Em junho, ele foi condenado a pagar a indenização. O ex de Ana Hickmann recorreu da decisão, mas o recurso foi negado na última quarta-feira (3).

Ele argumentou que suas declarações sobre Edu Guedes foram "exteriorização de sentimento pessoal". Na decisão, o relator João Francisco Moreira Viegas afirmou: "A exteriorização de sentimentos, ainda que íntimos, não pode servir de escudo para ofensas veiculadas publicamente, sobretudo quando proferidas por indivíduo com notório alcance midiático, potencializando os efeitos lesivos".

O processo se refere a um áudio em que Alexandre Correa fala sobre Ana Hickmann e Edu Guedes. Em mensagem enviada ao jornalista Ricardo Feltrin, ele se denomina "corno", diz que Ana Hickmann "carrega problemas de alcoolismo" e faz afirmações sexualmente explícitas sobre a ex-esposa e o atual marido dela.

Os referidos áudios foram enviados a jornalista que reconhecidamente tem como profissão cobrir a vida dos famosos e revelar as intimidades destes, tornando um produto jornalístico a ser consumido por grande audiência. Relator João Francisco Moreira Viegas

A defesa de Alexandre Correa foi procurada. Este texto será atualizado quando houver resposta.

A defesa de Edu Guedes ressalta que esse não é o único processo. "É importante destacar também que Alexandre Correa recebeu pena de 3 anos de prisão na esfera criminal por delitos contra a honra de Eduardo Guedes", diz nota enviada a Splash.