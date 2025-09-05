Topo

Eclipse da 'Lua de Sangue' acontece domingo; veja como assistir e horário

05/09/2025 19h17

Entre os dias 7 e 8 de setembro, o céu será palco de um dos espetáculos astronômicos mais aguardados de 2025: a chamada Lua de Sangue.

O que aconteceu

O eclipse lunar total será o mais longo do ano, com 82 minutos de duração. A fase avermelhada deve começar às 14h30 (horário de Brasília) e terminar às 15h52.

Quem estiver na Europa, África, Austrália e Nova Zelândia terá o privilégio de assistir ao espetáculo diretamente no céu, sem necessidade de equipamentos especiais. Diferente do eclipse solar, o lunar não oferece risco à visão. Basta procurar um lugar aberto, com baixa poluição luminosa. Binóculos ou telescópios podem realçar os detalhes, mas não são obrigatórios.

No Brasil, o fenômeno não poderá ser visto a olho nu. A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelo canal do Observatório Nacional no YouTube. A programação será exibida no domingo (7), a partir das 12h.

O eclipse lunar total ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Nesse processo, a luz solar atravessa a atmosfera terrestre, que filtra os tons azulados e deixa passar apenas os avermelhados. O resultado é a coloração dramática que transforma a Lua em um disco vermelho-alaranjado.

*Com informações de reportagem publicada em 13/03/2025

