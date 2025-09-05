Topo

Duquesa britânica de Kent morre aos 92 anos

Katharine se tornou duquesa de Kent quando se casou com o príncipe Edward em 1961 - Getty Images
Katharine se tornou duquesa de Kent quando se casou com o príncipe Edward em 1961

Da Reuters, em Londres

05/09/2025 10h01

A duquesa britânica de Kent, esposa do primo da falecida rainha Elizabeth e mais conhecida por sua longa associação com o torneio de tênis de Wimbledon, morreu aos 92 anos, informou o Palácio de Buckingham na sexta-feira.

Nascida Katharine Worsley, ela se juntou à família real quando se casou com o príncipe Edward, o duque de Kent, em 1961, depois de conhecê-lo cinco anos antes, quando ele estava em um quartel militar no norte da Inglaterra.

O Palácio de Buckingham disse que ela morreu pacificamente na noite de quinta-feira em sua casa no Palácio de Kensington, cercada por sua família.

"O rei e a rainha e todos os membros da família real se juntam ao duque de Kent, seus filhos e netos para lamentar a perda e lembrar com carinho a devoção de toda a vida da duquesa a todas as organizações com as quais ela estava associada, sua paixão pela música e sua empatia pelos jovens", afirmou em um comunicado.

A duquesa também ganhou as manchetes quando se converteu ao catolicismo romano em 1994, tornando-se a primeira realeza britânica a fazê-lo desde o rei Charles 2°, que se converteu à fé em seu leito de morte em 1685.

Ao fazer isso, ela foi contra uma lei do início do século 18 que proibia os membros da monarquia de se tornarem católicos.

A duquesa, que tinha três filhos e 10 netos, era apaixonada por música e, além de apoiar instituições de caridade musicais, por vários anos ensinou música em uma escola em Hull, no nordeste da Inglaterra.

