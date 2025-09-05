De Tóquio a Barretos: fã japonês cruza o mundo para ver Clayton & Romário
Você já fez alguma loucura para ver seu ídolo de perto? Hiroshi Ayukawa viajou de Tóquio, no Japão, para Barretos, no interior de São Paulo, para realizar o sonho de conhecer pessoalmente a dupla sertaneja Clayton & Romário.
O que aconteceu
Momento de emoção. Hiroshi foi convidado para ir ao camarim da dupla sertaneja antes do show na 70ª Festa do Peão de Barretos. Ele abraçou, chorou, contou sua história — com ajuda de uma tradutora — e até cantou trecho da música "Desapaixona eu".
"Quando recebemos a notícia de que um fã tinha vindo do Japão só para nos assistir, ficamos muito emocionados. Nunca imaginamos que nossas músicas chegariam tão longe, ensinando até alguém a falar português. Isso mostra a força da música sertaneja e como ela conecta culturas", afirmam Clayton & Romário para Splash.
Hiroshi se tornou fã de Clayton & Romário há cerca de dez anos graças a uma música de Marcos & Belluti. Assim, ele vem acompanhando a dupla sertaneja nas redes sociais, entrou em um curso de português para cantar os hits e investiu R$ 14 mil para viajar mais de 18 mil quilômetros, em julho passado, para ir a um show dos artistas em São José do Rio Preto (SP).
O jeito alegre como eles cantam me marcou muito. Algumas músicas são românticas, outras cheias de energia. Essa amplitude de sentimentos foi algo que me encantou.
Hiroshi Ayukawa, em entrevista para Splash
Para ir à Barretos, Hiroshi viajou novamente mais 18 mil quilômetros, com o apoio da Warner Music Brasil, para assistir a um novo show e, claro, conhecer os artistas. "O jeito alegre como eles cantam me marcou muito. Algumas músicas são românticas, outras cheias de energia. Essa amplitude de sentimentos foi algo que me encantou", disse ele.
Graças as aulas de português, o japonês mostrou aos artistas que sabe cantar os hits "Mentes Tão Bem" e "Desapaixona Eu". "O que mais me atrai no sertanejo são as melodias cheias de saudade. Sempre existe esse toque nostálgico que me emociona muito."
Barretos já superou toda a minha imaginação. Desde que recebi o convite, passei dias tremendo de emoção. Conhecer os artistas pessoalmente é algo impensável no Japão. Hoje aprendi uma frase em português: 'Deus é brasileiro'. E é a pura verdade!
Hiroshi Ayukawa
A história de Hiroshi com Clayton & Romário mostra como a música sertaneja pode emocionar e criar pontes inesperadas ao redor do mundo. "Amo tanto sertanejo que sinto que uma vida só não é suficiente para aproveitar tudo! Mas como o Brasil é muito maior que o Japão, um dia quero conhecer vários lugares diferentes do país", finalizou o japonês.
*O repórter viajou ao evento a convite da organização