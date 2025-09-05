Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra virou galã e se casou com famosa

Muita gente não lembra, mas o primeiro trabalho de Nicolas Prattes, 28, na televisão aconteceu ainda na infância, em um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.

O que aconteceu

Com apenas três anos de idade, Nicolas viveu Francesquinho, filho de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda), no desfecho emocionante da novela "Terra Nostra" (1999-2000). Anos mais tarde, em 2024, o ator revisitou esse momento durante participação no Caldeirão com Mion. Ao rever a cena, reagiu com surpresa:

Sou eu. Mais de 20 anos atrás, com uns três anos de idade. Esse é o último capítulo de Terra Nostra. Nicolas Prattes

A lembrança veio acompanhada de uma curiosidade nada agradável: "Nesse dia eu tinha saído pra brincar pelos Estúdios Globo e sentei num formigueiro, daquela formiga vermelha, quente. Minha avó estava comigo, cuidando de mim. Ela tirou toda minha roupa, eu estava todo picado, ela me levou pro camarim, eu estava aos prantos. Eu lembro dessa sensação, um bando de gente preocupado", contou.

Apesar do contratempo, Nicolas nunca esqueceu a estreia: "Foram me acalmando, todo mundo foi muito legal. E aí foi essa cena linda, especial, de uma novela que marcou uma geração e uma das grandes novelas da nossa teledramaturgia. Foi um prazer fazer!"

Embora tenha surgido apenas em uma cena de "Terra Nostra", Nicolas cresceu cercado pela vontade de atuar. A primeira oportunidade como protagonista viria anos depois, em "Malhação" (2015). A partir daí, construiu uma carreira sólida, com trabalhos de destaque em "Rock Story" (2016), "O Tempo Não Para" (2018), "Éramos Seis" (2019), "Todas as Flores" (2022), "Fuzuê" (2023) e "Mania de Você" (2024).

Na vida pessoal, Nicolas também protagoniza um romance que chamou atenção. No início de 2024, o ator assumiu o relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato, 44, e poucos meses depois os dois oficializaram a união em uma cerimônia intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz (SP). O casamento, realizado em 10 de janeiro, reuniu amigos próximos e familiares.

*Com informações de reportagem publicada em 05/09/2025