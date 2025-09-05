Topo

Charlie Sheen fala abertamente sobre ter feito sexo com homens

O ator Charlie Sheen é tema de documentário que será lançado pela Netflix Imagem: Reprodução/Instagram
05/09/2025 14h48

Charlie Sheen, 60, abriu o jogo sobre suas experiências sexuais com outros homens.

O que aconteceu

O ator afirma ter começado a se relacionar com homens no período em que era usuário de crack. "Foi assim que começou. Foi aí que nasceu, ou despertou. Algumas coisas [nessas experiências] eram estranhas, [mas] muitas eram divertidas pra caramba", revelou ele no documentário, segundo antecipado pela revista People.

Durante o período de abstinência da droga, Sheen chegou a questionar o porquê de ter se envolvido com homens. "Nos períodos em que fiquei sem fumar, tentando lidar com isso, tentando me conformar com isso... [Me questionei:] 'De onde veio isso? Por que aconteceu?' Até que finalmente pensei: 'E daí?' A vida continua."

Sheen considera "libertador" ter aberto o jogo sobre a questão sem ser julgado. "É libertador para caramba! É como se um trem não tivesse passado pela lateral do restaurante. Um piano não tivesse caído do céu. Ninguém entrou correndo na sala e atirou em mim."

As declarações inéditas serão mostradas no documentário "aka Charlie Sheen" (Netflix) e no livro de memórias "The Book of Sheen". O primeiro estreia no streaming em 10 de setembro, enquanto o segundo chega às livrarias um dia antes.

