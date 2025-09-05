Topo

Channing Tatum perde 31 kg para novo filme e mostra antes e depois

São Paulo

05/09/2025 11h42

Channing Tatum surpreendeu ao revelar que perdeu 31 kg para interpretar o personagem principal de O Bom Bandido, novo filme dirigido por Derek Cianfrance, com estreia nos cinemas brasileiros prevista para 16 de outubro. O ator compartilhou detalhes sobre a preparação intensa e os impactos dessa transformação durante entrevista à revista Variety.

O longa é baseado na história real de Jeffrey Manchester, um criminoso condenado por invasão e roubo, que escapou da prisão e passou cerca de seis meses escondido dentro de uma loja de brinquedos nos Estados Unidos. Durante esse período, Manchester criou vínculos com a comunidade local, até ser finalmente capturado e voltar à prisão.

Para viver o personagem, Tatum precisou modificar drasticamente sua aparência física. "Cheguei a pesar 108 kg, mas ele [Manchester] é muito magro, com uma estrutura corporal completamente diferente da minha", relatou o ator. Determinado a se aproximar do físico do homem que interpreta, ele atingiu 77 kg ao final do processo de emagrecimento.

A mudança chamou atenção nos bastidores. Segundo Cianfrance, a equipe chegou a se preocupar com o estado do ator durante as gravações. "Nossa assistente de direção, Mary Ellis, ficou alarmada. Ela sugeriu que preparassem um bife para ele", contou o diretor.

Além do esforço físico, Tatum mergulhou no aspecto emocional do papel. Ao comentar a trajetória do personagem, ele destacou o sentimento de vazio e solidão como elementos centrais da narrativa. "Para mim, o filme é uma grande reflexão sobre estar sozinho. Sobre tentar preencher esse vazio interno, essa sensação que, com o tempo, se torna insuportável", afirmou.

O Bom Bandido conta ainda com um elenco de peso, incluindo Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Kirsten Dunst e Juno Temple.

