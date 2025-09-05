Segredo? A confissão de César após trocar alianças com Odete em 'Vale Tudo'

Topo

César (Cauã Reymond) em "Vale Tudo"

César (Cauã Reymond) mostrará que não quer esconder nada de sua futura esposa, Odete (Debora Bloch), em "Vale Tudo".

O que vai acontecer

O casamento de Odete e César será marcado por escândalo. Durante a cerimônia, os convidados recebem em seus celulares uma notícia explosiva: a reportagem acusa César de ter roubado um quadro de Heleninha (Paolla Oliveira)

O noivo entra em pânico e tenta escapar ao lado de Olavo (Ricardo Theodoro). Porém, é impedido por Odete, que reage com frieza à fofoca "bombástica".

Diante dos presentes, a ricaça faz um discurso debochado para salvar a festa. A noiva afirma que tudo não passa de uma mentira criada por invejosos e chega a ser aplaudida.

Após a troca de alianças, César toma coragem para expor a verdade à esposa. Ele conta para Odete que, em conluio com Fátima (Bella Campos), participou do roubo da obra de arte, mas a faz acreditar que a filha de Raquel (Taís Araújo) foi a mandante do delito.

César (Cauã Reymond) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo
César (Cauã Reymond) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo


    O desfecho de César em 1988

    Em 1988, vivido por Carlos Alberto Riccelli, César também "laçou" o coração de Odete (Beatriz Segall). Mas a relação não durou para sempre.

    Confiando no amado, Odete descobre que César fugirá do país com seu dinheiro. Logo depois, Odete é assassinada, colocando César e Maria de Fátima (Gloria Pires) entre os principais suspeitos. No entanto, quem matou a vilã foi Leila (Cassia Kis) por engano, afinal, ela acreditava estar atirando em Fátima, que teria se tornado amante de Marco Aurélio.

    Odete Roitman (Beatriz Segall) e César (Carlos Alberto Riccelli) em 'Vale Tudo' 1988
    Odete Roitman (Beatriz Segall) e César (Carlos Alberto Riccelli) em 'Vale Tudo' de 1988
    

    Após a morte de Odete, César, em desespero, vai atrás de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Ele exige que o executivo da TCA lhe dê US$ 50 mil que havia prometido em uma tramoia anterior. Com esse dinheiro em mãos, o gigolô parte para o exterior.

    César passa uma temporada na Europa e retorna disposto a lucrar mais uma vez às custas de Maria de Fátima. Ele propõe um plano ousado: apresenta à amante um príncipe italiano, Giovanni (Marcos Manzano), com quem esteve envolvido durante sua viagem.

    A estratégia é simples: Fátima deveria se casar com Giovanni para que ninguém descubra que ele é gay. O príncipe quer ingressar na vida política e não quer nenhum boato envolvendo sua sexualidade.

    Você não pode imaginar a grana que vai rolar nessa jogada, pelos cálculos da família e da assessoria do partido político, eles estão dispostos a dar US$ 1 milhão por ano para essa mulher. Só para constar, Fátima, não vai ter que ficar casada mais do que cinco anos, e eu vou estar lá, morando junto com vocês César Ribeiro, na 'Vale Tudo' original

    César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo'
    César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo'
    

    A lembrança do filho que os dois tiveram surge nessa discussão. Fátima comenta: "Você sabe que o nosso filho faz dois anos amanhã?". Ele, pragmático, responde: "Não vai dar para estar misturando as estações, Fátima. Ou bem você, sua mãe e o bebê, ou bem circulando nas melhores roupas da Europa. Quem sabe de sua vida é você!".

    O filho de César e Fátima é criado por Raquel (Regina Duarte). A avó é a responsável por evitar que a criança seja vendida para um casal de estrangeiros, trama que deve ser mantida na versão atual da novela.

    Ao perceber que Fátima está disposta a aceitar, César dá a última cartada. Apresenta o príncipe italiano com quem divide a suíte, insinuando que o romance entre os dois ainda acontece. No casamento, oficializado em segredo, os cúmplices trocam olhares, dando a entender que formarão um trisal com o ricaço.

    A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

