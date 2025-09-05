Topo

Bruna Marquezine interrompeu intimidade entre Sasha e marido: 'Transando'

Sasha, João Lucas e Bruna Marquezine são amigos de longa data - Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash

05/09/2025 15h06

Bruna Marquezine, 30, revelou ter interrompido um momento íntimo entre Sasha Meneghel, 27, e João Lucas, 26, durante uma viagem com o casal.

O que aconteceu

A atriz contou que costuma viajar frequentemente com a amiga e o marido dela. "A gente viaja muito junto, e ela é casada. Eu, no máximo, duro três meses em um relacionamento, então normalmente estou solteira viajando com eles. Sou meio que uma filha. Quando viajam sozinhos de casal, fico chateada", entregou, durante participação com a filha de Xuxa no programa Lady Night (Multishow).

Em uma dessas ocasiões, Bruna foi bater à porta do quarto do casal e se lembrou que eles poderiam estar fazendo 'algo a mais'. "Terminei meu banho, fui bater na porta do quarto dela e lembrei que ela é casada. Eu perguntei: 'Tá transando?' [sussurrando]"

Para sua surpresa, Sasha correu para o banheiro e deu descarga só para fingir que a atriz não havia interrompido nada. "Eu não sei por quê, ela desesperou, saiu correndo para o banheiro, deu descarga e gritou: 'Não!'", concluiu Marquezine, arrancando risadas da plateia e da apresentadora Tata Werneck, 42.

