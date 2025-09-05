Audiência com PT é marcada e Jojo Todynho ironiza: 'Parece guerra mundial'

Jojo Todynho, 28, comentou com a ironia a marcação da data para audiência com o Partido dos Trabalhos (PT), que deve acontecer em 18 de setembro.

O que aconteceu

A influenciadora disse estar recebendo muitas mensagens de "canhotos", se referindo a pessoas de esquerda. "Tô passando aqui para agradecer a ilustre presença dos canhotos aqui no meu Instagram, dizendo que dia 18 é o dia? Calma. Que foi que vocês tão nervosos?", questionou nos Stories do Instagram.

Calma, tava estudando, não tô acompanhando as notícias. Aí depois eu fui ver, vai ter minha audiência. Tem que preparar o look, porque eu tenho que estar linda, com certeza. Tenho que estar maravilhosa. Jojo Todynho

Jojo disse que a novidade deu sede, e apareceu com um copo de cerveja. "Do jeito que vocês estão, parece até uma guerra mundial. Que isso, calma. Dá para secar em 15 dias? Preciso estar cada vez mais maravilhosa", continuou ironizando.

Processo

Jojo disse ter recebido uma proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar Lula nas eleições de 2022. "Ligaram, marcaram um almoço, falaram que era um trabalho e quando eu cheguei lá, era isso e eu falei, desculpa, gente, não vai rolar", disse em entrevista ao podcast Brasil Paralelo em 2023.

O partido nega, e acusa a cantora de difamação. A primeira audiência de conciliação foi marcada para 31 de julho, mas precisou ser adiada. Essa semana, a audiência foi remarcada para 18 de setembro.