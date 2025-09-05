Ator consagrado estreou em 'Terra Nostra' como filho de Ana Paulo Arósio
Galã requisitado de novelas da Globo, Nicolas Prattes, 28, viveu Francesquinho, filho dos protagonistas Giuliana Splendore (Ana Paula Arósio) e Matteo Batistela (Thiago Lacerda).
O que aconteceu
"Terra Nostra" marcou a estreia de Nicolas Prattes na televisão. Com apenas 3 anos, ele apareceu só no último capítulo da novela.
Em 2024, durante participação no Caldeirão, Nicolas relembrou a cena marcante. "Mais de 20 anos atrás, com uns três anos de idade. Esse é o último capítulo de Terra Nostra", disse ele ao rever a sequência em que aparece na novela.
E tem uma curiosidade: nesse dia [da gravação] eu tinha saído para brincar pelos Estúdios Globo e acabei sentando em um formigueiro de formigas vermelhas. Minha avó estava comigo e cuidou de mim. Estava todo picado e aos prantos, mas todos foram muito legais e me acalmaram. Nicolas Prattes, em 2024
Apesar da curta participação, o ator guarda a experiência com carinho. "Foi uma cena linda, especial, de uma novela que marcou uma geração e é uma das grandes obras da nossa teledramaturgia. Foi um prazer fazer parte disso", completou.
Exibida originalmente entre 1999 e 2000, "Terra Nostra" retrata a imigração italiana no Brasil no final do século 19. A história, escrita por Benedito Ruy Barbosa, gira em torno do romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), que se conhecem durante a travessia de navio rumo ao país.
Confira abaixo as cenas em que Nicolas Prattes aparece em "Terra Nostra".