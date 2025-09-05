Topo

Ator consagrado estreou em 'Terra Nostra' como filho de Ana Paulo Arósio

O pequeno Francesquinho foi a estreia de um ator famoso - Globo
O pequeno Francesquinho foi a estreia de um ator famoso Imagem: Globo
05/09/2025 05h30

Galã requisitado de novelas da Globo, Nicolas Prattes, 28, viveu Francesquinho, filho dos protagonistas Giuliana Splendore (Ana Paula Arósio) e Matteo Batistela (Thiago Lacerda).

O que aconteceu

"Terra Nostra" marcou a estreia de Nicolas Prattes na televisão. Com apenas 3 anos, ele apareceu só no último capítulo da novela.

Em 2024, durante participação no Caldeirão, Nicolas relembrou a cena marcante. "Mais de 20 anos atrás, com uns três anos de idade. Esse é o último capítulo de Terra Nostra", disse ele ao rever a sequência em que aparece na novela.

E tem uma curiosidade: nesse dia [da gravação] eu tinha saído para brincar pelos Estúdios Globo e acabei sentando em um formigueiro de formigas vermelhas. Minha avó estava comigo e cuidou de mim. Estava todo picado e aos prantos, mas todos foram muito legais e me acalmaram. Nicolas Prattes, em 2024

Apesar da curta participação, o ator guarda a experiência com carinho. "Foi uma cena linda, especial, de uma novela que marcou uma geração e é uma das grandes obras da nossa teledramaturgia. Foi um prazer fazer parte disso", completou.

Tânia Bondezan e Nicolas Prattes em 'Terra Nostra'; ao lado, o ator em foto recente - Reprodução/Globo e Manoella Mello/Globo - Reprodução/Globo e Manoella Mello/Globo
Tânia Bondezan e Nicolas Prattes em 'Terra Nostra'; ao lado, o ator em foto recente
Imagem: Reprodução/Globo e Manoella Mello/Globo

Exibida originalmente entre 1999 e 2000, "Terra Nostra" retrata a imigração italiana no Brasil no final do século 19. A história, escrita por Benedito Ruy Barbosa, gira em torno do romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), que se conhecem durante a travessia de navio rumo ao país.

Confira abaixo as cenas em que Nicolas Prattes aparece em "Terra Nostra".

