Após revelação, Estela enfrenta dor terrível em 'Êta Mundo Melhor!'

Larissa Manoela como Estela em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Larissa Manoela como Estela em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

05/09/2025 19h38

Estela (Larissa Manoela) ganha destaque neste sábado (6) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Estela conta sobre seu passado a Dita. Anabela passa mal, e Dirce a leva para o hospital. Mais tarde, Estela afirma à irmã que ela será curada.

Celso adultera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, para que ninguém reconheça Samir. Zulma e Samir conhecem Ivete.

Também neste sábado, Olga é contratada para trabalhar na fábrica. Quincas convida Zé dos Porcos para ir ao dancing com ele.

Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

