Topo

Entretenimento

Após ajudar ator, Marieta Severo doa mais duas casas ao Retiro dos Artistas

Marieta Severo apoia o Retiro dos Artistas há anos - Thiago Mattos/Brazil News e Filipe Pavão/UOL
Marieta Severo apoia o Retiro dos Artistas há anos Imagem: Thiago Mattos/Brazil News e Filipe Pavão/UOL
do UOL

Colaboração para Splash

05/09/2025 18h58

Depois de doar uma residência ao ex-colega de "A Grande Família", Marcos Oliveira, 69, intérprete do Beiçola, a atriz Marieta Severo, 78, decidiu ampliar sua contribuição.

O que aconteceu

Em sua última visita ao Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, a atriz autorizou a entrega de mais duas casas para a instituição. Com essa nova iniciativa, ela chega a sete imóveis doados ao espaço que há décadas acolhe profissionais da arte e do entretenimento em situação de fragilidade.

As construções já estão em andamento e devem ser concluídas em até três meses. Atualmente, Marcos Oliveira vive em uma das moradias que recebeu graças ao gesto da colega de elenco.

O Retiro dos Artistas abriga hoje 50 moradores, mas a procura por vagas segue intensa. De acordo com a administração, nove pessoas estão na fila de espera para poder ingressar na instituição. As novas unidades ainda não têm destino definido, pois a prioridade só será estabelecida após a finalização das obras.

Há uma fila de espera e, por isso, ainda não há definição de quem vai ocupar essas casas. Só após a conclusão das obras, dentro de dois a três meses, será possível avaliar as prioridades de cada artista que aguarda. Cida Cabral, administradora do Retiro, em entrevista ao O Dia

A atuação de Marieta não se limita apenas à entrega das chaves, ela cobre todos os custos relacionados. "A generosidade da Marieta Severo é impressionante. Ela doa tudo, material, mão de obra e mobília. Em 25 anos aqui, poucas vezes lidamos com alguém tão bondoso. Ela é o anjo do Retiro", declarou Cida Cabral, acrescentando que com essa contribuição, a expectativa é que a fila de espera diminua.

*Com informações de reportagem publicada em 09/06/2025

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 6/9 a 13/9

'Belo drama': Filme de Sorrentino em Veneza mostra 'outro lado' da política

Após ajudar ator, Marieta Severo doa mais duas casas ao Retiro dos Artistas

Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra virou galã e se casou com famosa

Sean Penn entra como produtor executivo de 'Manas', que tenta vaga no Oscar

Mano Brown pede desculpas a Camila Pitanga e Antonio Pitanga após chamar atriz de 'mulata'

Gilda Midani, ex de Maria Bethânia, lembra quando conheceu cantora: 'Leu minha alma'

Paolla Oliveira vence ação contra 'fã' que promovia apostas com sua imagem

Mano Brown pede desculpas à Camila Pitanga após chamá-la de 'mulata'

Quem é Nikki Rodriguez, atriz da Netflix acusada de mentir idade?

Tony Ramos e Glória Pires finalizam gravações de 'Se eu Fosse Você 3'