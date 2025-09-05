Topo

Entretenimento

Ana Castela promete não 'incomodar' Taylor Swift em jogo em SP: 'Deixa ela'

Ana Castela quer encontrar Taylor Swift em jogo da NFL - Bruna Calazans/Splash e Getty Images
Ana Castela quer encontrar Taylor Swift em jogo da NFL Imagem: Bruna Calazans/Splash e Getty Images
do UOL

Bruna Calazans

Colaboração para Splash, em São Paulo

05/09/2025 19h56

Ana Castela, 21, será responsável por cantar o hino nacional no jogo da NFL, na noite de hoje, em Itaquera, em São Paulo, mas não esconde ansiedade para ter chance de se encontrar Taylor Swift, 35, pelos corredores da Neo Química Arena. Circulam informações que a cantora veio ao Brasil para assistir ao jogo do noivo Traves Kelce, do Kansas City Chiefs.

Acho que ela vai estar aqui, sim, estão comentando muito. Ficaria muito feliz, sim, de ver, mas, obviamente, não vou incomodar, deixar ela assistir ao jogo, aproveitar, mas muito legal em saber que ela tá no mesmo lugar que eu. Se eu encontrar, vai ser demais, incrível.
Ana Castela, em entrevista para Splash

Relacionadas

Gloria Groove abre jogo sobre futuro da carreira: 'Me explorar como ator'

Charlie Sheen fala abertamente sobre ter feito sexo com homens

Bruna Marquezine interrompeu intimidade entre Sasha e marido: 'Transando'

Cantora disse que o encontro seria especial por terem uma história na música semelhante. "É muito legal mesmo, que eu acho que as histórias batem um pouquinho mesmo, em questão do sertanejo, pro pop. Eu ainda não sou 100% pop, mas bate um pouco."

"Deu bom"

Ana Castela será a voz que irá entoar o hino nacional no duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Charges, na noite de hoje, na Neo Química Arena, em jogo da NFL. Ela conta que passou por uma preparação especial para fazer bonito.

"Bom, pra eu ensaiar a música certinha do hino, eu fiz a mesma coisa quando eu gravo músicas. Gravaram a minha voz, eu coloquei a minha voz numa base guia e fui ouvindo, fui ouvindo, porque tem muitas palavrinhas no hino que são difíceis de pronunciar, né? Isso não só eu, como todo Brasil sabe, principalmente a segunda parte", contou.

A cantora sertaneja afirmou que não houve problema para memorizar a letra. Ela, inclusive, brincou que o puxão de orelha nos tempos de escola a ajudou a saber do hino para o evento.

Foi fácil, graças a Deus, eu quando eu fazia escola, toda semana a gente ia lá, cantava o hino. Então, deu bom, viu? Obrigada também pro professor Tião, eu lembro até hoje que ele falou bem assim, quem aprendeu o hino inteiro do 10 reais? Não ganhei, mas eu estudei o hino.
Ana Castela

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 6/9 a 13/9

Ana Castela promete não 'incomodar' Taylor Swift em jogo em SP: 'Deixa ela'

Após revelação, Estela enfrenta dor terrível em 'Êta Mundo Melhor!'

'Belo drama': Filme de Sorrentino em Veneza mostra 'outro lado' da política

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 6/9 a 13/9

Após ajudar ator, Marieta Severo doa mais duas casas ao Retiro dos Artistas

Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra virou galã e se casou com famosa

Sean Penn entra como produtor executivo de 'Manas', que tenta vaga no Oscar

Mano Brown pede desculpas a Camila Pitanga e Antonio Pitanga após chamar atriz de 'mulata'

Gilda Midani, ex de Maria Bethânia, lembra quando conheceu cantora: 'Leu minha alma'

Paolla Oliveira vence ação contra 'fã' que promovia apostas com sua imagem