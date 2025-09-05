Ana Castela promete não 'incomodar' Taylor Swift em jogo em SP: 'Deixa ela'

Ana Castela, 21, será responsável por cantar o hino nacional no jogo da NFL, na noite de hoje, em Itaquera, em São Paulo, mas não esconde ansiedade para ter chance de se encontrar Taylor Swift, 35, pelos corredores da Neo Química Arena. Circulam informações que a cantora veio ao Brasil para assistir ao jogo do noivo Traves Kelce, do Kansas City Chiefs.

Acho que ela vai estar aqui, sim, estão comentando muito. Ficaria muito feliz, sim, de ver, mas, obviamente, não vou incomodar, deixar ela assistir ao jogo, aproveitar, mas muito legal em saber que ela tá no mesmo lugar que eu. Se eu encontrar, vai ser demais, incrível.

Ana Castela, em entrevista para Splash

Cantora disse que o encontro seria especial por terem uma história na música semelhante. "É muito legal mesmo, que eu acho que as histórias batem um pouquinho mesmo, em questão do sertanejo, pro pop. Eu ainda não sou 100% pop, mas bate um pouco."

"Deu bom"

Ana Castela será a voz que irá entoar o hino nacional no duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Charges, na noite de hoje, na Neo Química Arena, em jogo da NFL. Ela conta que passou por uma preparação especial para fazer bonito.

"Bom, pra eu ensaiar a música certinha do hino, eu fiz a mesma coisa quando eu gravo músicas. Gravaram a minha voz, eu coloquei a minha voz numa base guia e fui ouvindo, fui ouvindo, porque tem muitas palavrinhas no hino que são difíceis de pronunciar, né? Isso não só eu, como todo Brasil sabe, principalmente a segunda parte", contou.

A cantora sertaneja afirmou que não houve problema para memorizar a letra. Ela, inclusive, brincou que o puxão de orelha nos tempos de escola a ajudou a saber do hino para o evento.