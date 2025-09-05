Topo

Ana Castela canta hino em jogo da NFL com look cheio do estrelas e brilho

Ana Castela canta hino nacional em jogo da NFL em São Paulo - Manuela Scarpa/Brazil News
Ana Castela canta hino nacional em jogo da NFL em São Paulo Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News
do UOL

De Splash, em São Paulo

05/09/2025 21h18

Ana Castela, 21, foi a responsável por cantar o hino nacional no segundo jogo da NFL no Brasil. A voz da cantora embalou o duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Neo Química Arena, em São Paulo.

O que aconteceu

Ana Castela foi escolhida pela NFL para cantar no evento. A decisão mantém a tradição de trazer celebridades da música antes de partidas importantes.

A cantora escolheu look todo trabalhado na cor azul. Em detalhes, a roupa da artista continha muito brilho e estrelas — representando os estados do Brasil.

Enquanto isso, no show do intervalo, o gramado será comandado pela estrela de reggaeton colombiana Karol G, de 34 anos.

"Deu bom"

Em entrevista para Splash, Ana Castela contou que fez um ensaio especial para cantar o hino nacional no duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Charges, na noite de hoje, na Neo Química Arena, em jogo da NFL.

"Bom, pra eu ensaiar a música certinha do hino, eu fiz a mesma coisa quando eu gravo músicas. Gravaram a minha voz, eu coloquei a minha voz numa base guia e fui ouvindo, fui ouvindo, porque tem muitas palavrinhas no hino que são difíceis de pronunciar, né? Isso não só eu, como todo Brasil sabe, principalmente a segunda parte", contou.

A cantora sertaneja afirmou que não houve problema para memorizar a letra. Ela, inclusive, brincou que o puxão de orelha nos tempos de escola a ajudou a saber do hino para o evento.

Foi fácil, graças a Deus, eu quando eu fazia escola, toda semana a gente ia lá, cantava o hino. Então, deu bom, viu? Obrigada também pro professor Tião. Eu lembro até hoje que ele falou bem assim: 'quem aprendeu o hino inteiro do R$ 10'. Não ganhei, mas eu estudei o hino.
Ana Castela

